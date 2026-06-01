Il veterinario cantonale vodese Giovanni Peduto Keystone

Un video che mostra maltrattamenti su animali in un allevamento di maiali della Broye vodese è stato diffuso oggi dall'«Observatoire du spécisme». Il collettivo animalista annuncia che verrà presentata una denuncia penale, mentre il Canton Vaud apre un procedimento.

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L'obiettivo consiste nel «verificare le circostanze della ripresa delle immagini, accertare con certezza il luogo interessato e identificare le persone responsabili di questi comportamenti», indica il veterinario cantonale Giovanni Peduto, in una dichiarazione scritta trasmessa all'agenzia Keystone-ATS.

Le immagini mostrano in particolare una scrofa colpita con una pala o un maialino ucciso venendo scaraventato violentemente contro il suolo. Nel video sono visibili anche altre manipolazioni brutali, mentre carcasse di animali morti giacciono in mezzo a quelli vivi.

Il video mostra inoltre un sistema «in cui le scrofe sono rinchiuse in gabbie per l'inseminazione artificiale e sottoposte a gravidanze ripetute, con un massiccio ricorso a trattamenti ormonali», sottolinea ancora l'"Observatoire du spécisme», precisando che le immagini risalgono a quest'anno.

Il Dipartimento cantonale dell'agricoltura, della viticoltura e degli affari veterinari (DGAV) condanna «con la massima fermezza» gli atti mostrati nel video. Se questi fatti saranno confermati, adotterà «tutte le misure amministrative di sua competenza e denuncerà penalmente le infrazioni», afferma il veterinario cantonale.

Stessa famiglia

Da parte sua, il collettivo animalista annuncia che si appresta a rivolgersi alla giustizia, con una denuncia penale «in fase di redazione». Ha inoltre lanciato una petizione che sarà indirizzata al DGAV.

I difensori della causa animale sottolineano che l'allevamento coinvolto appartiene alla stessa famiglia che aveva già suscitato polemiche, nel 2016 e nel 2017, per maltrattamenti in allevamenti di maiali vodesi.

All'epoca, il Consiglio di Stato aveva adottato diverse misure, tra denunce penali e sanzioni amministrative. Aveva inoltre rafforzato il sistema di sorveglianza degli allevamenti in questione.

Comportamenti individuali

L'azienda agricola menzionata oggi nel video è stata sottoposta a un controllo a sorpresa «meno di otto mesi fa». Tale controllo non ha rilevato «alcuna non conformità delle infrastrutture né delle condizioni di detenzione degli animali». Anche i precedenti controlli erano giunti alle stesse conclusioni.

A questo stadio, «nulla indica che i processi di produzione e le installazioni dell'azienda si discostino dai requisiti legali vigenti», ritiene Giovanni Peduto. I fatti denunciati riguarderebbero «comportamenti individuali osservati nell'ambito del lavoro con gli animali», che saranno oggetto «di provvedimenti appropriati».