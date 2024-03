Una donna è rimasta gravemente ferita questa mattina nell'incendio di un appartamento a Chavannes-près-Renens (VD).

Un pompiere professionista vodese in un'immagine d'archivio. KEYSTONE

Diversi altri residenti hanno inalato fumo ma non hanno avuto bisogno di essere ricoverati in ospedale.

Giunti rapidamente sul posto, i pompieri hanno scoperto che l'appartamento situato al 6° piano dell'edificio era avvolto dalle fiamme, ha indicato in una nota la polizia cantonale vodese.

Al suo interno, i vigili del fuoco hanno trovato una donna priva di sensi. È poi stata trasportata all'ospedale universitario vodese (CHUV) in gravi condizioni.

L'edificio è stato parzialmente evacuato. Chi lo desiderava ha potuto trovare un alloggio temporaneo e far controllare il proprio stato di salute sul posto.

Un'inchiesta è in corso per stabilire le cause esatte dell'incendio

mp, ats