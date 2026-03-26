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Giustizia Assassinio Marie, niente liberazione condizionale per Claude D.

SDA

26.3.2026 - 16:34

Claude D. al suo arrivo ieri al Tribunale distrettuale di Yverdon (VD).
Claude D. al suo arrivo ieri al Tribunale distrettuale di Yverdon (VD).
Keystone

Claude D., l'assassino della giovane Marie nel 2013 e di un'altra donna nel 1998, si è visto negare oggi dal Tribunale distrettuale di Yverdon (VD) la liberazione condizionale dalla sua pena detentiva a vita.

Keystone-SDA

26.03.2026, 16:34

26.03.2026, 16:50

Il 49enne, uno dei più celebri recidivi della Svizzera condannato alla detenzione a vita e, inizialmente, all'internamento a vita, poi convertita in internamento ordinario, non chiedeva un rilascio «immediato» ma una «sospensione» della pena detentiva a favore di una misura terapeutica in istituto chiuso, più precisamente nell'ospedale-prigione Curabilis a Puplinge (GE).

Nella sentenza emessa oggi pomeriggio, la sezione penale del Tribunale distrettuale della Broye e del Nord vodese ha concluso che Claude D. non è «idoneo» alla libertà condizionale. Facendo riferimento ai vari esperti che hanno seguito il condannato, i giudici hanno ritenuto che il suo quadro clinico non è cambiato negli ultimi anni e che non è possibile garantire che si comporterebbe correttamente una volta in libertà.

La corte ha aggiunto che non spetta a lei pronunciarsi sul luogo in cui Claude D. dovrà scontare la pena. È infatti in corso un altro procedimento.

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