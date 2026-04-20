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Canton Vaud Finisce con l'auto sul letto del fiume, anziano muore a Oron-la-Ville

SDA

20.4.2026 - 11:00

Incidente mortale nel canton Vaud. (Immagine simbolica d'archivio).
Incidente mortale nel canton Vaud. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Un automobilista 74enne ha perso ieri a Oron-la-Ville (VD) il controllo del suo veicolo, finendo in un fiume. L'uomo è morto sul posto, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.

Keystone-SDA

20.04.2026, 11:00

20.04.2026, 11:37

L'incidente si è verificato poco prima delle 16:00.

L'automobilista – cittadino svizzero domiciliato nella regione – si trovava in macchina da solo e procedeva in direzione Gillarens.

Ha perso il controllo del mezzo poco prima di un ponte e per ragioni ancora da chiarire.

L'auto si è fermata girata sul tetto nel letto del fiume.

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