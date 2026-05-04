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Canton Vaud Avvistato un gabbiano di Bonaparte a Préverenges, è una prima in Svizzera

SDA

4.5.2026 - 16:41

Prima svizzera per il gabbiano di Bonaparte.
Prima svizzera per il gabbiano di Bonaparte.
Keystone

Il comune vodese di Préverenges ha vissuto nel fine settimana uno storico momento dal punto di vista ornitologico: un gabbiano di Bonaparte, cugino americano del gabbiano comune, è stato osservato per la prima volta in Svizzera.

Keystone-SDA

04.05.2026, 16:41

04.05.2026, 16:44

L'uccello è stato scoperto venerdì sera, ha fatto sapere il Circolo ornitologico di Losanna (COL) in un comunicato odierno. La voce si è diffusa sabato, creando scalpore, ma il raro esemplare ha nuovamente fatto perdere le sue tracce domenica, per poi riapparire questa mattina.

Il giovane gabbiano si è probabilmente ritrovato in Europa a causa della meteo. «I migratori americani sono attualmente in piena fase di migrazione e tornano da sud verso nord. Se confrontati a forti venti, posso ritrovarsi dall'altro lato dell'Oceano, sul Continente sbagliato», ha spiegato a Keystone-ATS Terry Guillaume del COL.

Se è relativamente frequente avvistare specie americane in Svizzera, si tratta della prima volta per un gabbiano di Bonaparte. Il futuro dell'esemplare resta incerto: O si troverà bene e rimarrà sul posto, dove nidificano anche gabbiani comuni, o proseguirà la migrazione verso nord. Potrebbe però anche capire l'errore e tentare la traversata atlantica, ha detto Terry Guillaume.

Il gabbiano di Bonaparte nidifica in Canada e Alaska e passa l'inverno a sud degli Stati Uniti o in Messico. Assomiglia ai gabbiani delle nostre latitudini, ma è fra le altre cose più piccolo.

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