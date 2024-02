L'incidente è avvenuto nei pressi di Rochers-de-Naye. myswitzerland.com

Tre persone, una madre 57enne e i suoi due figli – una ragazza di 25 anni ed un ragazzo di 22 – hanno perso la vita a seguito di una violenta caduta di 300 metri mentre si trovavano a Rochers de Naye, montagna che sovrasta Montreux, nel Caonton Vaud.

Lo ha reso noto sabato in un comunicato la polizia cantonale vodese, la quale insieme ai soccorsi ha ritrovato ieri in tarda mattinata i tre membri della famiglia originaria dei Paesi Bassi, di cui non si aveva più notizia da mercoledì 7 febbraio.

La madre e la figlia 25enne si trovavano in vacanza in Svizzera, precisa la nota, mentre il figlio di 22 anni risiedeva nel losannese.

Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta, indica la polizia cantonale vodese.

ats