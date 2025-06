Immagine d'illustrazione sda

Una conducente di 26 anni è stata arrestata martedì sera a Payerne, nel Canton Vaud, dopo un inseguimento con la polizia iniziato a Cugy, nel Canton Friborgo. La donna guidava con targhe francesi false e senza assicurazione.

Keystone-SDA SDA

La giovane donna, che sarà denunciata al Ministero pubblico, ha «deliberatamente» eluso un controllo di polizia si è diretta a velocità «sconsiderata» verso Payerne, precisa un comunicato.

Il veicolo in fuga ha commesso diverse infrazioni: ha attraversato una rotatoria contromano, ha sorpassato «incautamente» dei veicoli e ha bruciato un semaforo rosso in una zona dove c'erano lavori in corso.

L'auto è stata fermata infine a Payerne ed è stata sequestrata su ordine della Procura.

Condotta in una stazione di polizia di Friburgo per essere interrogata, la giovane donna ha ammesso tutti i reati, secondo il comunicato stampa. La patente di guida le è stata immediatamente ritirata.