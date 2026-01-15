  1. Clienti privati
Canton Vaud Riscontrate gravi lacune nel crollo del ponteggio a Prilly

SDA

15.1.2026 - 17:42

Ponteggio crollato a Malley, una perizia conferma l'esistenza di difetti di concezione e costruzione.
Keystone

Gravi carenze sono state riscontrate nel ponteggio crollato nel luglio 2024 a Prilly (VD). Lo afferma un rapporto realizzato da uno studio di ingegneria su incarico del Ministero pubblico vodese. L'incidente aveva causato tre morti e diversi feriti.

Keystone-SDA

15.01.2026, 17:42

15.01.2026, 17:57

Il rapporto, ha indicato il portavoce del Ministero pubblico Vincent Derouand a Keystone-ATS, ha in particolare constatato carenze nella progettazione e nella costruzione del ponteggio. «Le parti coinvolte nel procedimento sono state informate e invitate a esprimersi entro un termine di un mese», ha aggiunto. L'istruttoria prosegue e sono previste nuove audizioni.

Il dramma si è verificato nel quartiere di Malley (situato a cavallo dei comuni di Losanna, Prilly e Renens, ndr.). Sei mesi dopo il crollo, è iniziata la ricostruzione del ponteggio. L'inaugurazione della nuova torre in legno «Malley Phare» alta 60 metri, costruita sopra il complesso commerciale di «Malley Lumières», è prevista per quest'anno. L'edificio ospiterà in particolare 96 appartamenti.

