Il fumettista ginevrino Frederik Peeters è noto anche nel mondo italofono grazie al suo romanzo grafico «Pillole blu». Keystone

La Maison d'Ailleurs di Yverdon-les-Bains (VD) dedica una mostra all'universo di Frederik Peeters. Il fumettista ginevrino si è imposto come uno dei maggiori autori nell'ambito. Il 51enne esplora tutti i generi con una rara diversità di tono e stili.

Keystone-SDA SDA

L'esposizione «Inside Peeters», che si articola in sette moduli tematici che consentono di avvicinarsi all'opera dell'artista e ai diversi aspetti della storia del fumetto, è visibile fino al 3 gennaio 2027.

Peeters si è fatto notare dal 2001 con l'uscita di «Pilules bleues» («Pillole blu», uscito per la prima volta in versione italiana nel 2004 per Kappa Edizioni), un romanzo grafico intimista consacrato all'HIV e alla vita quotidiana con la malattia. Questa opera è stata tradotta in numerose lingue ed è stata anche adattata per il cinema.

Disegni inediti

Dall'universo poetico di «Koma» («La voce dei camini. Koma») – con sceneggiatura di Pierre Wazem – all'epopea ecologica di «Aâma» (i cui quattro volumi sono stati tradotti anche in italiano), la mostra ripropone la varietà delle creazioni dell'artista ginevrino riunendo disegni inediti, schizzi e quaderni di lavoro. L'artista ha prestato circa 220 opere.

Per due anni ha lavorato con il regista Thomas Cailley al film «Le Règne animal», con Romain Duris, uscito nel 2023. Ha creato disegni preparatori per definire l'aspetto visivo delle creature metà umane e metà bestiali della pellicola. Una sezione dell'esposizione mostra quanto la tecnica e l'immaginario di un autore possano alimentare il lavoro di un regista.

Lavoro in costruzione

Il percorso espositivo svela in esclusiva la creazione attualmente in corso di Peeters, un'opera forte e feroce intitolata «Claquedent». I visitatori potranno vivere un'esperienza rara, osservando un lavoro di costruzione solitamente tenuto segreto e condividendo così i tentativi e le prove di un'opera in divenire, spiega il museo dedicato alla fantascienza, all'utopia e ai viaggi straordinari.

Al contempo, la mostra ricorda le tappe fondamentali che hanno segnato l'evoluzione del fumetto, questa arte narrativa ancora giovane. Inizialmente semplice supporto didattico nei libri per ragazzi della fine del XIX secolo, il fumetto ha attraversato numerose rivoluzioni per arrivare alle sue forme attuali, che si tratti di creazioni per tutti i pubblici o di opere d'avanguardia.