  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mostre I fumetti di Frederik Peeters alla Maison d'Ailleurs di Yverdon

SDA

19.2.2026 - 16:30

Il fumettista ginevrino Frederik Peeters è noto anche nel mondo italofono grazie al suo romanzo grafico «Pillole blu».
Il fumettista ginevrino Frederik Peeters è noto anche nel mondo italofono grazie al suo romanzo grafico «Pillole blu».
Keystone

La Maison d'Ailleurs di Yverdon-les-Bains (VD) dedica una mostra all'universo di Frederik Peeters. Il fumettista ginevrino si è imposto come uno dei maggiori autori nell'ambito. Il 51enne esplora tutti i generi con una rara diversità di tono e stili.

Keystone-SDA

19.02.2026, 16:30

19.02.2026, 16:34

L'esposizione «Inside Peeters», che si articola in sette moduli tematici che consentono di avvicinarsi all'opera dell'artista e ai diversi aspetti della storia del fumetto, è visibile fino al 3 gennaio 2027.

Peeters si è fatto notare dal 2001 con l'uscita di «Pilules bleues» («Pillole blu», uscito per la prima volta in versione italiana nel 2004 per Kappa Edizioni), un romanzo grafico intimista consacrato all'HIV e alla vita quotidiana con la malattia. Questa opera è stata tradotta in numerose lingue ed è stata anche adattata per il cinema.

Disegni inediti

Dall'universo poetico di «Koma» («La voce dei camini. Koma») – con sceneggiatura di Pierre Wazem – all'epopea ecologica di «Aâma» (i cui quattro volumi sono stati tradotti anche in italiano), la mostra ripropone la varietà delle creazioni dell'artista ginevrino riunendo disegni inediti, schizzi e quaderni di lavoro. L'artista ha prestato circa 220 opere.

Per due anni ha lavorato con il regista Thomas Cailley al film «Le Règne animal», con Romain Duris, uscito nel 2023. Ha creato disegni preparatori per definire l'aspetto visivo delle creature metà umane e metà bestiali della pellicola. Una sezione dell'esposizione mostra quanto la tecnica e l'immaginario di un autore possano alimentare il lavoro di un regista.

Lavoro in costruzione

Il percorso espositivo svela in esclusiva la creazione attualmente in corso di Peeters, un'opera forte e feroce intitolata «Claquedent». I visitatori potranno vivere un'esperienza rara, osservando un lavoro di costruzione solitamente tenuto segreto e condividendo così i tentativi e le prove di un'opera in divenire, spiega il museo dedicato alla fantascienza, all'utopia e ai viaggi straordinari.

Al contempo, la mostra ricorda le tappe fondamentali che hanno segnato l'evoluzione del fumetto, questa arte narrativa ancora giovane. Inizialmente semplice supporto didattico nei libri per ragazzi della fine del XIX secolo, il fumetto ha attraversato numerose rivoluzioni per arrivare alle sue forme attuali, che si tratti di creazioni per tutti i pubblici o di opere d'avanguardia.

I più letti

La caduta dell’ex principe Andrea: ecco tutte le tappe di uno scandalo senza precedenti
Ecco l’ultimatum della principessa Kate che ha cambiato il destino della coppia reale
Finite le Olimpiadi, Odermatt a sorpresa sulle nevi di Carì per una giornata di relax
Ecco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa

Altre notizie

Tra Svizzera e Italia. Nessuna indagine comune su Crans-Montana, ma un «coordinamento rafforzato»

Tra Svizzera e ItaliaNessuna indagine comune su Crans-Montana, ma un «coordinamento rafforzato»

Ex principe in manette. Ecco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica

Ex principe in manetteEcco le e-mail di Andrea a Epstein nel mirino della giustizia britannica

Stati Uniti. Il pastore nazionalista Hegseth prega al Pentagono con un religioso «paleo confederato»

Stati UnitiIl pastore nazionalista Hegseth prega al Pentagono con un religioso «paleo confederato»