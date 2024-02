Alla fine del 2023 la giustizia vodese ha condannato un gioielliere giordano a tre anni di prigione. Lo ha riconosciuto colpevole di aver rubato un diamante rosa a una multimilionaria francese che vive sulle rive del Lemano e di averlo sostituito con un quarzo. I suoi avvocati hanno annunciato ora che faranno ricorso al Tribunale federale (TF), rivela Le Matin Dimanche.

Il Tribunale federale nel Parc Mon-Repos di Losanna KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

I fatti risalgono al gennaio 2012, quando la ricca ereditiera si accorse che il diamante che ornava il suo anello, del valore di otto milioni di franchi, era stato sostituito da una pietra senza valore. I

sospetti caddero allora sul gioielliere, un suo caro amico a cui aveva appena affidato l'inventario dei suoi gioielli. In primo grado, alla fine del 2022, il Tribunale distrettuale di Nyon ha assolto il gioielliere ritenendo che ci fossero troppi dubbi per condannarlo.

La Procura e la querelante hanno presentato appello. Nella sentenza del 1° dicembre 2023, la Corte d'appello cantonale ha condannato il gioielliere a tre anni di reclusione.

A suo avviso, l'imputato era l'unica persona dell'entourage della donna ad avere le conoscenze necessarie per effettuare questa insolita sostituzione.

«Indagini condotte solo contro il mio cliente»

«Siamo profondamente scioccati da questa pena ingiusta ed eccessivamente severa», ha dichiarato a Keystone-ATS Miriam Mazou, che difende il gioielliere insieme al collega Juan Pedro Barroso.

«Le indagini sono state condotte esclusivamente contro il mio cliente. La pista degli altri potenziali sospetti è ancora aperta».

«Il mio cliente è stato completamente scagionato in primo grado. Poi, contro ogni aspettativa, è stato condannato in appello a una pena doppia rispetto a quella richiesta dalla Procura», osserva l'avvocata precisando che entro la fine di febbraio presenterà ricorso al Tribunale federale. Il suo cliente vive attualmente in Qatar.

nt, ats