Più ecologico e «rispettosa»La cattedrale di Losanna compie 750 anni e si regala una nuova luce
SDA
29.11.2025 - 18:55
Per festeggiare i suoi 750 anni, la cattedrale di Losanna ha ricevuto oggi un nuovo impianto di illuminazione esterna, più ecologico e più rispettoso della biodiversità notturna.
Il sistema, inaugurato durante il mercatino natalizio Bô Noël, permette di ridurre i consumi elettrici di oltre il 60% e propone atmosfere luminose che cambiano nel corso della serata: si parte da una calda tonalità ambrata all'imbrunire, si passa a un bianco più intenso e infine si spegne completamente nel cuore della notte.
La nuova illuminazione valorizza l'architettura medievale dell'edificio, esaltando in particolare il rosone, il portale dipinto e il portale Montfalcon.
Durante la serata di inaugurazione il pubblico ha potuto ammirare il gioco di luci in loop continuo, accompagnato da un testo appositamente scritto dallo scrittore Blaise Hofmann, letto dall'attrice Fiamma Camesi e impreziosito dalle note del chitarrista Stéphane Blok.