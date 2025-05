La manifestazione alla sede della polizia municipale di Saint-Martin. Keystone

Quattro poliziotti sono accusati di omicidio colposo in seguito alla morte di un uomo di origine africana avvenuta domenica presso una stazione di polizia di Losanna. Precedentemente era stato arrestato perché sospettato di attività legate alla droga.

Le quattro persone coinvolte hanno questo statuto di accusato dall'inizio dell'inchiesta, ha dichiarato a «Keystone-ATS» Vincent Derouand, portavoce della Procura vodese, confermando questa sera una informazione della «RTS». Questo statuto ha in particolare lo scopo di preservare i loro diritti, dal momento che queste persone godono della presunzione di innocenza, ha aggiunto.

In questo contesto, a fine giornata un centinaio di manifestanti, secondo «Keystone-ATS», e tra i 70 e gli 80 secondo la polizia comunale, hanno protestato con un sit-in, contro «una nuova esecuzione poliziesca» di un uomo di origine africana. Su uno striscione si leggeva «Senza giustizia non c'è pace», mentre su un altro c'era scritto «Lo Stato svizzero uccide».

Il caso concerne un 39enne che, fermato per sospetto traffico di droga, era morto domenica nei locali della polizia municipale in seguito a un malore. Non è stato possibile rianimarlo. Un'autopsia è stata disposta.

La vicenda riaccende le accuse di violenza e razzismo nei confronti delle forze dell'ordine: altri quattro uomini di origine africana sono morti in simili circostanze nel canton Vaud tra il 2016 e il 2021.