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Tra Moudon ed Echallens Nove feriti e due fermi in seguito a diverse risse scoppiate nel Canton Vaud

SDA

30.4.2026 - 17:42

Tanto lavoro per la polizia cantonale vodese. (Foto simbolica)
Tanto lavoro per la polizia cantonale vodese. (Foto simbolica)
Keystone

Notte movimentata quella tra venerdì e sabato, con diverse risse scoppiate tra Moudon ed Echallens, nel Canton Vaud, che hanno provocato nove feriti e due fermi. Lo annuncia oggi la polizia cantonale vodese.

Keystone-SDA

30.04.2026, 17:42

30.04.2026, 18:04

Poco dopo la mezzanotte un diciottenne siriano è stato colpito volontariamente da un veicolo mentre si trovava a una festa a Moudon. In seguito gli occupanti sono scesi dall'auto e hanno vessato il giovane e un suo amico, un coetaneo svizzero. Entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale.

In seguito a questo evento altre risse sono scoppiate alla stazione di Moudon e nel centro di Echallens, dove due giovani, sono stati subissati di colpi da una ventina di persone. Uno dei due aggrediti, avendo riportato fratture al volto, ha necessitato cure mediche importanti, precisa la nota.

A Moudon altre due risse sono scoppiate dopo le quattro, una vicino a una discoteca, l'altra vicino alla stazione, durante la quale due giovani sono stati accoltellati.

In seguito a questi fatti sono state aperte più procedure penali. Sono stati posti in detenzione preventiva l'accoltellatore di Moudon e l'autista che ha colpito volontariamente il giovane siriano; si tratta di due cittadini svizzeri di 20 e 21 anni.

Complessivamente sono state interrogate 25 persone, tutte residenti nella regione, e 11 di queste, tra i 16 e i 24 anni e di diverse nazionalità, sono state denunciate. Secondo le forze dell'ordine si è trattato di regolamenti di conti tra persone che già si conoscevano.

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