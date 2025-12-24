  1. Clienti privati
Canton Vaud Perde il controllo dell'auto sull'A1, muore un 65enne

SDA

24.12.2025 - 11:23

Stando alla polizia cantonale vodese, il conducente è morto nell'impatto, mentre due donne di 52 e 22 anni, nonché due adolescenti di 14 e 15 anni sono stati trasportati in ospedale. (Foto simbolica)
Keystone
Keystone

Un 65enne è deceduto ieri pomeriggio nel canton Vaud, mentre circolava sull'autostrada A1.

Keystone-SDA

24.12.2025, 11:23

24.12.2025, 11:27

L'uomo residente a Ginevra, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo veicolo e si è schiantato contro un muro all'ingresso del tunnel di Pomy, nei pressi di Yverdon-Sud, morendo sul colpo. Quattro passeggeri che viaggiavano a bordo della stessa auto sono rimasti feriti.

Stando alla polizia cantonale il conducente è morto nell'impatto, mentre due donne di 52 e 22 anni, nonché due adolescenti di 14 e 15 anni sono stati trasportati in ospedale. Il Ministero pubblico vodese ha aperto un'inchiesta. L'autostrada A1 è rimasta chiusa al traffico tra Estavayer-le-Lac (FR) e Yverdon-Sud per consentire le operazioni.

