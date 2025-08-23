Una donna trova un pitone reale per strada in Svizzera

Il pitone reale è stato scoperto davanti alla porta d'ingresso di un edificio della cittadina sul Lago Lemano. (foto simbolica) Keystone

Tornando a casa dopo una passeggiata serale in compagnia del marito, una settimana fa una residente di Villeneuve, nel Canton Vaud, si è imbattuta in un pitone reale. Il rettile si era sistemato sul pianerottolo della porta d'ingresso di un edificio.

Keystone-SDA SDA

La notizia, rivelata oggi da «24 heures», è stata confermata dal maggiore Yves Dubuis, comandante dell'SDIS (Servizio di difesa antincendio e soccorso) dell'Haut-Lac. Allertati dalla donna, i pompieri hanno catturato il serpente.

I membri dell'SDIS seguono una formazione per condurre questo tipo di intervento, ma non avevano mai avuto a che fare con un pitone. C'è stata una volta la cattura di un'iguana, ricorda il maggiore Dubuis. Per quanto riguarda i serpenti, gli interventi riguardano bisce o vipere.

La donna che ha scoperto il pitone ha raccontato a «24 heures» di aver visto «una cosa, che era quasi giallo fluorescente, davanti a una porta proprio accanto» al suo palazzo. Ha pensato che «un bambino avesse dimenticato un serpente di plastica», ma quando si è avvicinata, la forma «ha cominciato a muoversi».