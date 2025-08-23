  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Brutta sorpresa Una donna trova un pitone reale per strada in Svizzera

SDA

23.8.2025 - 11:03

Il pitone reale è stato scoperto davanti alla porta d'ingresso di un edificio della cittadina sul Lago Lemano. (foto simbolica)
Il pitone reale è stato scoperto davanti alla porta d'ingresso di un edificio della cittadina sul Lago Lemano. (foto simbolica)
Keystone

Tornando a casa dopo una passeggiata serale in compagnia del marito, una settimana fa una residente di Villeneuve, nel Canton Vaud, si è imbattuta in un pitone reale. Il rettile si era sistemato sul pianerottolo della porta d'ingresso di un edificio.

Keystone-SDA

23.08.2025, 11:03

23.08.2025, 11:45

La notizia, rivelata oggi da «24 heures», è stata confermata dal maggiore Yves Dubuis, comandante dell'SDIS (Servizio di difesa antincendio e soccorso) dell'Haut-Lac. Allertati dalla donna, i pompieri hanno catturato il serpente.

I membri dell'SDIS seguono una formazione per condurre questo tipo di intervento, ma non avevano mai avuto a che fare con un pitone. C'è stata una volta la cattura di un'iguana, ricorda il maggiore Dubuis. Per quanto riguarda i serpenti, gli interventi riguardano bisce o vipere.

La donna che ha scoperto il pitone ha raccontato a «24 heures» di aver visto «una cosa, che era quasi giallo fluorescente, davanti a una porta proprio accanto» al suo palazzo. Ha pensato che «un bambino avesse dimenticato un serpente di plastica», ma quando si è avvicinata, la forma «ha cominciato a muoversi».

I più letti

Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Una donna trova un pitone reale per strada in Svizzera
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio

Altre notizie

Viveva in Svizzera. Morto a 102 anni il sopravvissuto all'Olocausto Bronislaw Erlich

Viveva in SvizzeraMorto a 102 anni il sopravvissuto all'Olocausto Bronislaw Erlich

Amministrazione Trump. Negli USA stop al mega-parco eolico offshore completato all'80%

Amministrazione TrumpNegli USA stop al mega-parco eolico offshore completato all'80%

Stati Uniti. Negata la libertà vigilata ai fratelli Menendez, che uccisero i genitori

Stati UnitiNegata la libertà vigilata ai fratelli Menendez, che uccisero i genitori