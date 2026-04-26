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Cinema Record di pubblico al festival «Visions du Réel» di Nyon

SDA

26.4.2026 - 17:41

Grande successo di pubblico per Visions du Réel. (Immagine d'archivio).
Grande successo di pubblico per Visions du Réel. (Immagine d'archivio).
Keystone

La 57esima edizione del festival cinematografico «Visions du Réel» di Nyon ha attirato nell'arco di 10 giorni complessivamente 4'000 spettatori in più rispetto al 2025 (+20%).

Keystone-SDA

26.04.2026, 17:41

26.04.2026, 17:50

Sebbene i dati definitivi non siano ancora noti, si tratta già di un record di affluenza, hanno annunciato in una nota gli organizzatori.

«Ciò dimostra (...) il bisogno avvertito dal pubblico di immergersi in realtà soggettive, immaginarie, vicine o sconosciute, attraverso lo strumento del cinema del reale, in tutta la sua diversità», ha sottolineato il presidente del Consiglio di fondazione del festival Philippe Bischof, citato nel comunicato.

Per quanto riguarda i principali riconoscimenti, la regista Xisi Sofia Ye Chen si è aggiudicata il Grand Prix della sezione internazionale dei lungometraggi, con «From Dawn to Dawn». Alla cineasta, spagnola di origini cinesi, vanno 20'000 franchi.

Si tratta di un'opera prima che si distingue per la sua accuratezza e il suo distacco, hanno precisato gli organizzatori nella nota. Nel film, in veste sia di sorella che di cineasta, l'autrice osserva suo fratello, un gangster cinese stabilitosi in Spagna.

Il regista algerino Hassen Ferhani ha invece vinto con «Alea Jacarandas» il premio nella sezione Burning Lights, riservata alle forme straordinarie del documentario e dotato di 10'000 franchi. I fiori viola dell'albero di jacaranda rappresentano scintille d'amore e di memoria in un'opera che è una ricerca segnata dal lutto.

Nel programma di quest'anno di «Visions du réel» c'erano complessivamente 164 film provenienti da 75 Paesi.

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