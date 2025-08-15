  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Vaud Recuperato un piccolo aereo precipitato nel Lemano

SDA

15.8.2025 - 17:37

Le operazioni di recupero.
Le operazioni di recupero.
Keystone

Il piccolo aereo da turismo precipitato martedì pomeriggio nel Lemano poco lontano dalla riva a Corseaux (VD), vicino a Vevey, è stato recuperato oggi pomeriggio. I due occupanti erano rimasti illesi e l'inquinamento era stato valutato come limitato.

Keystone-SDA

15.08.2025, 17:37

15.08.2025, 17:46

Le operazioni di recupero sono state condotte con l'ausilio di una chiatta dotata di una gru e di un argano, ha riferito a Keystone-ATS David Guisolan, portavoce della polizia cantonale vodese. Sono state condotte dal Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), in coordinamento con la brigata lacustre della polizia vodese.

Alcuni sommozzatori hanno provveduto a tutti i controlli sott'acqua, in particolare il fissaggio delle cime e del cavo dell'argano. Il relitto giaceva a circa 30 metri di profondità. Un battello rimorchiatore ha poi riportato a terra l'apparecchio incidentato del peso di circa 600 kg.

L'incidente è avvenuto martedì poco prima delle 16.00: il velivolo stava tornando all'aerodromo di Bex, da dove era decollato in mattinata, quando ha iniziato a perdere quota sopra al Lemano. Ha tentato un ammaraggio di emergenza per motivi ancora da chiarire. Dopo l'impatto con l'acqua, si è capovolto frontalmente prima di affondare.

Le due persone che si trovavano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo da sole e a salire su un natante privato, venuto in loro soccorso. Sono rimaste solo leggermente ferite. Si tratta del pilota, un 62enne vodese, e della passeggera, una cittadina belga di 31 anni.

Trattandosi di un incidente dell'aviazione civile, l'inchiesta è condotta dal Ministero pubblico della Confederazione.

I più letti

Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
Durante un concerto Al Bano si arrampica sull'impalcatura del palco, ecco il video
Umberto Tozzi annuncia il ritiro per dedicarsi ad altro, tra cui il sesto matrimonio. Ecco con chi
Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
A 75 anni la principessa Anna è l'anti-trendsetter per eccellenza

Altre notizie

Argovia. Uomo muore nel lago di Hallwil, in corso gli accertamenti

ArgoviaUomo muore nel lago di Hallwil, in corso gli accertamenti

Double wristing. Due orologi al polso: l'idea di Fidel Castro ora spopola sui social

Double wristingDue orologi al polso: l'idea di Fidel Castro ora spopola sui social

Lutto. È morta la madre di Bezos, fra le prime a investire in Amazon

LuttoÈ morta la madre di Bezos, fra le prime a investire in Amazon