Vaud Resta incastrato mentre svolge lavori con trattore, morto un uomo a Saint-Livres

SDA

8.11.2025 - 18:09

La procura vodese ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente. (Foto simbolica)
La procura vodese ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente. (Foto simbolica)
Keystone

Un uomo di 57 anni è deceduto nella tarda mattinata di ieri, venerdì, mentre stava svolgendo dei lavori agricoli con il suo trattore nei pressi di Saint-Livres (VD). Lo ha comunicato oggi la polizia vodese.

Keystone-SDA

08.11.2025, 18:09

08.11.2025, 18:10

Stando alle prime ricostruzioni, l'allarme è scattato attorno alle 11:00, quando, per ragioni ancora da accertare, il corpo del 57enne cittadino svizzero è stato ritrovato esanime tra il trattore e il rimorchio del veicolo.

Secondo la polizia cantonale vodese, la manica sinistra della giacca indossata dal malcapitato durante i lavori sarebbe rimasta impigliata nella presa di forza del trattore. Cosa che gli è stata fatale.

Nonostante l'intervento dei soccorsi e il tempestivo trasporto in elicottero all'Ospedale universitario di Losanna (CHUV), l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero in nosocomio.

La procura vodese ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.

