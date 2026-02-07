  1. Clienti privati
Romandia Sacerdote rinviato a giudizio per abusi su minore

SDA

7.2.2026 - 11:42

Keystone

Un sacerdote della diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo sarà processato per atti sessuali con minori. La giustizia si è occupata del caso dopo una denuncia presentata nel 2024, quando l'uomo era attivo in una parrocchia vodese.

Keystone-SDA

07.02.2026, 11:42

07.02.2026, 11:45

«Confermo che al termine dell'istruttoria, in data 15 dicembre 2025, il procuratore generale Eric Kaltenrieder ha rinviato il caso al Tribunale di polizia del distretto della Broye e del Nord vodese per atti di natura sessuale con fanciulli», ha precisato oggi a Keystone-ATS il portavoce del Ministero pubblico vodese Vincent Derouaud, confermando una notizia diffusa da 24 heures.

La denuncia è stata sporta alla polizia dal padre di una ragazza minorenne. Secondo il giornale, il processo potrebbe tenersi ancora quest'anno. L'imputato rimane presunto innocente fino a quando non sarà emessa una sentenza, ricorda il Ministero pubblico (MP).

All'epoca della denuncia penale nel 2024, diversi media, tra cui 24 heures, avevano riferito che il sacerdote era già stato oggetto di segnalazioni e polemiche in Svizzera e Francia, tra cui una segnalazione alla polizia da parte della diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo nel 2019. Malgrado ciò, era stato nominato nella parrocchia vodese dal vescovo Charles Morerod. Secondo il giornale, è stato rimosso dal suo ministero nell'estate del 2024.

