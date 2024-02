Le fiamme hanno divorato parte dell'edificio scolastico. Keystone

Questa mattina un grosso incendio è divampato all'interno di un edificio scolastico a Bière, nel canton Vaud. Stando alla polizia, le fiamme hanno colpito la struttura che ospita la palestra dell'istituto. Stando ai primi accertamenti, non si sono registrate vittime.

L'intervento provvidenziale dei pompieri ha permesso di spegnere rapidamente il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero anche attorno agli altri edifici circostanti, ha precisato stamane un portavoce della polizia cantonale vodese interpellato dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, confermando quanto anticipato oggi dal portale di informazioni La Côte.

Le cause dell'incendio, presumibilmente esploso attorno alle 05:00, sono tuttora sconosciute e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Per permettere ai vigili del fuoco di operare, sono state chiuse al traffico due strade adiacenti. Tutte le lezioni previste oggi sono state rinviate.

daoe, ats