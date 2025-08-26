  1. Clienti privati
«Bouclier fiscal» Nel Canton Vaud lo sgravio fiscale per ricchi non era conforme alla legge

SDA

26.8.2025 - 14:41

Illegittimi gli sgravi ai ricchi nel canton Vaud
Keystone

Nel canton Vaud, lo sconto fiscale concesso ai ricchi contribuenti tra il 2009 e il 2021, il cosiddetto «bouclier fiscal» (scudo fiscale), non era conforme alla legge. È la conclusione alla quale giunge un rapporto pubblicato oggi dal Consiglio di Stato vodese.

Keystone-SDA

Il documento, redatto dall'esperto indipendente François Paychère, ha messo in luce divergenze tra le disposizioni legali in materia fiscale e il modo in cui la tassazione fu stata implementata attraverso i sistemi informatici.

Alcuni dipendenti dell'Amministrazione cantonale delle imposte avevano segnalato i problemi ai loro superiori già nel 2011 e nel 2015, ma non furono adottate misure.

Alla luce dei fatti emersi, il Consiglio di Stato non ritiene necessaria l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta – tale decisione spetta comunque al Gran consiglio – ma ha promesso misure per migliorare il funzionamento della Direzione generale della fiscalità.

