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Vaud Un toro uccide un operaio agricolo a Palézieux-Village

SDA

14.4.2026 - 17:43

Il bracciante è stato caricato dal bovino mentre stava lavorando in un recinto esterno. (foto simbolica)
Il bracciante è stato caricato dal bovino mentre stava lavorando in un recinto esterno. (foto simbolica)
Keystone

Un operaio agricolo polacco è stato ucciso stamane da un toro in una fattoria a Palézieux-Village (VD). Il 45enne è stato caricato dal bovino mentre stava lavorando in un recinto esterno nel quale si trovava l'animale.

Keystone-SDA

14.04.2026, 17:43

14.04.2026, 17:46

Il bracciante è stato schiacciato contro la recinzione e calpestato. Nonostante i tentativi di rianimazione è deceduto sul posto, spiega la polizia vodese in un comunicato.

Sulla dinamica dell'incidente è stata aperta un'inchiesta. Intanto il toro è stato portato al macello dal suo proprietario.

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