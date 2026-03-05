  1. Clienti privati
Vaud Trascinata per centinaia di metri dal suo cavallo, morta una 22enne

SDA

5.3.2026 - 14:28

Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto. (Foto simbolica)
Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto. (Foto simbolica)
Keystone

Una donna di 22 anni ha perso la vita ieri pomeriggio dopo essere stata trascinata per diverse centinaia di metri dal proprio cavallo a Ollon, nel Canton Vaud.

Keystone-SDA

05.03.2026, 14:28

05.03.2026, 14:36

Stando a un comunicato odierno della polizia, la vittima stava accompagnando l'equino lungo una strada, tenendolo per le briglie, quando attorno alle 17:00 l'animale ha improvvisamente iniziato a galoppare incontrollatamente.

Secondo le prime ricostruzioni, le redini si sarebbero avvolte attorno al collo della giovane cavallerizza, strangolandola.

Alcune persone presenti sul luogo del tragico incidente hanno tentato di rianimare la 22enne prima dell'arrivo dei soccorritori. Nonostante gli sforzi, la cittadina svizzera residente nella regione è deceduta sul posto, dove sono intervenute diverse pattuglie della polizia, un'ambulanza nonché un elicottero della Rega.

Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto.

