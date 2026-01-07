  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Tragedia Appartamento in fiamme a Losanna, morta l'inquilina

SDA

7.1.2026 - 09:46

L'incendio è scoppiato domenica in un appartamento sul chemin des Sauges, a nord della città vodese.
L'incendio è scoppiato domenica in un appartamento sul chemin des Sauges, a nord della città vodese.
Keystone

Una donna di 55 anni ha perso la vita domenica sera dopo che nel suo appartamento a Losanna è scoppiato un incendio. Lo comunica oggi la polizia cittadina, precisando che l'inquilina è stata ritrovata morta dai soccorsi intervenuti sul luogo del sinistro.

Keystone-SDA

07.01.2026, 09:46

07.01.2026, 09:56

L'allarme è scattato attorno alle 19:30 – precisano le autorità losannesi – e il rapido intervento dei pompieri ha potuto evitare che il rogo divampato nell'immobile situato sul Chemin des Sauges – a nord della città – si propagasse a edifici adiacenti.

La polizia di Losanna ha provveduto ad evacuare i residenti degli appartamenti circostanti. Vari abitanti dello stabile hanno tuttavia abbandonato le proprie abitazioni autonomamente ancora prima dell'arrivo dei soccorsi. Stando alla nota, i residenti interessanti dall'incendio hanno potuto fare rientro a casa loro attorno alle 21:00.

Le circostanze esatte del rogo sono ora al vaglio degli inquirenti.

I più letti

Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»
Inferno a Crans-Montana, il consigliere di Stato Ganzer: «Scioccato e arrabbiato per alcune cose apprese»
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026

Altre notizie

Tragedia. Inferno a Crans-Montana, il consigliere di Stato Ganzer: «Scioccato e arrabbiato per alcune cose apprese»

TragediaInferno a Crans-Montana, il consigliere di Stato Ganzer: «Scioccato e arrabbiato per alcune cose apprese»

Ecco perché. Chatbot e IA crescono, i media tradizionali perdono terreno

Ecco perchéChatbot e IA crescono, i media tradizionali perdono terreno

Intervista a una consulente del lutto. «Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»

Intervista a una consulente del lutto«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»