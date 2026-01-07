L'incendio è scoppiato domenica in un appartamento sul chemin des Sauges, a nord della città vodese. Keystone

Una donna di 55 anni ha perso la vita domenica sera dopo che nel suo appartamento a Losanna è scoppiato un incendio. Lo comunica oggi la polizia cittadina, precisando che l'inquilina è stata ritrovata morta dai soccorsi intervenuti sul luogo del sinistro.

Keystone-SDA SDA

L'allarme è scattato attorno alle 19:30 – precisano le autorità losannesi – e il rapido intervento dei pompieri ha potuto evitare che il rogo divampato nell'immobile situato sul Chemin des Sauges – a nord della città – si propagasse a edifici adiacenti.

La polizia di Losanna ha provveduto ad evacuare i residenti degli appartamenti circostanti. Vari abitanti dello stabile hanno tuttavia abbandonato le proprie abitazioni autonomamente ancora prima dell'arrivo dei soccorsi. Stando alla nota, i residenti interessanti dall'incendio hanno potuto fare rientro a casa loro attorno alle 21:00.

Le circostanze esatte del rogo sono ora al vaglio degli inquirenti.