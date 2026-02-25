  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico stradale Un incidente causa la chiusura dell'A9 tra Vaud e Vallese

SDA

25.2.2026 - 16:34

La chiusura dell'A9 sta causando grossi problemi al traffico (foto illustrativa)
La chiusura dell'A9 sta causando grossi problemi al traffico (foto illustrativa)
Keystone

L'autostrada A9, che collega la regione lemanica con il Vallese, è chiusa tra Bex (VD) e St-Maurice (VS) a causa di un incidente che ha coinvolto un camion. Su X, la polizia cantonale vodese invita gli automobilisti a differire la partenza.

Keystone-SDA

25.02.2026, 16:34

25.02.2026, 16:37

«I lavori di riparazione e rimozione del mezzo pesante sono in corso e dovrebbero durare almeno fino a inizio sera», precisa la polizia. Secondo il 20 minutes, che ha pubblicato una foto dell'accaduto, l'incidente ha coinvolto una autocisterna, che si è intraversata divellendo parzialmente il guardrail.

L'incidente è avvenuto nei pressi dello sbarramento di St-Maurice, una strettoia naturale all'imbocco del Vallese centrale. Inevitabili quindi i disagi al traffico, come segnalato anche dal TCS sui suoi portali.

Un'altra conseguenza dell'incidente è l'interruzione del traffico ferroviario sulla linea Losanna-Briga, sempre tra Bex e St-Maurice. Anche questa limitazione dovrebbe durare diverse ore.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Ecco i meme più divertenti della prima serata di Sanremo 2026
Beccato in flagrante l'uomo che per mesi ha mangiato le punte dei formaggi in un negozio
Rocambolesco incidente a Losone: urta un'auto, accelera e poi finisce fuori strada
La rivelazione di Michele Bravi: «La foto del vincitore di Sanremo scattata già a dicembre»

Altre notizie

Ecco il video. Una valanga si abbatte sulle piste di Flégère, sopra Chamonix, e travolge degli sciatori

Ecco il videoUna valanga si abbatte sulle piste di Flégère, sopra Chamonix, e travolge degli sciatori

Canton Zurigo. Forte esplosione a Ilnau-Effretikon, polizia sul posto

Canton ZurigoForte esplosione a Ilnau-Effretikon, polizia sul posto

Dopo le dimissioni di Laurence Des Cars. Christophe Leribault confermato alla guida del Louvre

Dopo le dimissioni di Laurence Des CarsChristophe Leribault confermato alla guida del Louvre