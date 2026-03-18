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Svizzera Velafrica e la nuova vita delle bici abbandonate

SDA

18.3.2026 - 09:41

Il lavoro di organizzazioni come Velafrica unisce sostenibilità e utilità sociale. (Immagine d'archivio).
Il lavoro di organizzazioni come Velafrica unisce sostenibilità e utilità sociale. (Immagine d'archivio).
Keystone

Le bici abbandonate possono trovare nuova vita: l'organizzazione Velafrica le raccoglie, le rimette in sesto tramite istituti sociali e le esporta verso Paesi africani. Le due ruote non più riparabili forniscono pezzi di ricambio e materiale riciclabile.

Keystone-SDA

18.03.2026, 09:41

18.03.2026, 09:45

Velafrica in questo modo può recuperare fino a 14 chili di metallo da una bici, si legge in un comunicato odierno dell'organizzazione senza scopo di lucro. «Una bici inutilizzata è una risorsa sprecata», ha detto Mats Gurtner, di Velafrica, citato nella nota.

Oggi l'organizzazione partecipa alla Giornata mondiale del riciclaggio assieme a oltre 200 comuni, scuole, imprese e associazioni, secondo Swiss Recycle, il centro di competenza svizzero per il riciclaggio e l'economia circolare. Lo scopo è quello di sensibilizzare sul tema.

La Svizzera è fra i campioni del riciclaggio, sottolinea l'istituzione: circa il 52% dei rifiuti urbani vengono riciclati. Ma nella Confederazione si registra anche uno dei volumi di rifiuti per abitante più alto al mondo, con oltre 700 chili a testa all'anno.

Secondo uno studio dell'Ufficio federale dell'ambiente, ancora oggi oltre il 20% dei rifiuti è costituito da materiali che potrebbero essere riciclati.

Il lavoro di realtà come Velafrica mostra che la sostenibilità può avere anche una componente sociale. L'organizzazione afferma di unire un lavoro d'integrazione in Svizzera e Germania con una cooperazione allo sviluppo in Africa.

Ogni anno vengono raccolte oltre 45'000 bici e vengono riciclate oltre 600 tonnellate di metallo. Nei Paesi africani, i mezzi a due ruote facilitano l'accesso di popolazione a educazione, mercati e ospedali.

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