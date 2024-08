Vendette e foto segrete tra gli abitanti di Portofino: ecco cosa sta succedendo

Anche i «ricchi e i belli» di Portofino soffrono il caldo. PantherMedia / Paolo Gallo Modena / Imago

Vendette e foto segrete: nella ricca cittadina costiera italiana di Portofino, in Liguria, la caccia della polizia agli impianti di condizionamento illegali sta suscitando indignazione. Ma allo stesso tempo i residenti si spiano a vicenda.

toko Oliver Kohlmaier

Come in quasi tutta l'Europa meridionale, anche nell'elegante cittadina costiera italiana di Portofino fa attualmente un caldo torrido. Il sole picchia forte e non ci sono nuvole. Chi potrebbe essere biasimato per aver acceso l'aria condizionata?

Tuttavia, come riporta il britannico «Guardian», i residenti di Portofino stanno facendo di tutto per far notare alla polizia i vicini che utilizzano illegalmente i condizionatori.

Il sindaco deve smentire la notizia dei droni della polizia

Nella cittadina costiera ligure, al momento la caccia della polizia ai condizionatori illegali è l'argomento di conversazione numero uno. Nemmeno la visita della cantante Madonna, domenica scorsa, è riuscita a far parlare d'altro.

Ma partiamo dall'inizio: qualche anno fa, l'installazione di impianti di condizionamento sugli edifici color pastello era completamente vietata. Questo perché Portofino fa parte di un parco regionale dal 1935.

Tuttavia, poiché negli ultimi tempi le estati sono diventate sempre più calde, le autorità hanno allentato le regole. Se i proprietari ottengono una licenza e installano il dispositivo con discrezione, vengono fatte delle eccezioni. L'importante è che la bellezza del paesaggio non venga compromessa.

Ma a quanto pare non tutti prendono la cosa sul serio, ed è per questo che quest'anno la polizia ha intensificato la caccia ai condizionatori illegali. Gli agenti cercano nei vicoli stretti gli apparecchi che sporgono dalle terrazze delle case del paese.

Vendette tra vicini

Da allora, nel comune più ricco d'Italia sono fiorite le denunce. Il «Corriere della Sera», ad esempio, ha riferito di vere e proprie «vendette» tra vicini. Alcuni dei presunti malfattori hanno cercato di nascondere i loro condizionatori o addirittura di camuffarli con una mano di vernice.

Secondo altri resoconti, alcuni hanno persino accettato un invito a casa di un vicino solo per fotografare di nascosto un condizionatore. Le immagini venivano poi trasmesse alla polizia.

Di conseguenza, tra gennaio e maggio sono già stati individuati 22 impianti installati illegalmente su vari tetti e terrazze. Da giugno, quando il caldo si è fatto sentire, se ne sono aggiunti altri 15. Numeri piccoli, ma bisogna considerare che Portofino ha solo 379 abitanti.

Il presunto rigore delle forze dell'ordine ha suscitato l'indignazione dei cittadini. Il sindaco Matteo Viacava è già stato costretto a smentire le notizie diffuse dai media secondo cui la polizia avrebbe utilizzato dei droni per dare la caccia ai condizionatori.

«Tutti ormai dipendono dall'aria condizionata»

«Tutto è iniziato lo scorso inverno, quando qualcuno ha installato un impianto di condizionamento che ha coperto gran parte di una strada molto stretta», racconta Viacava al «Guardian», mostrandosi anche solidale con i residenti di Portofino: «Le estati sono diventate molto più calde, e a luglio e agosto era molto umido. Non vogliamo che la gente soffra per il caldo e non riesca a dormire».

Tuttavia, Portofino fa parte del Parco e le regole devono essere rispettate. Anche le multe per le infrazioni sono piuttosto salate: i proprietari di case rischiano fino a 40.800 franchi se violano il regolamento, ma Viacava sottolinea che la maggior parte dei casi è stata finora risolta e che l'obiettivo non è quello di multare le persone.

Il sindaco spiega che lo scopo è semplicemente quello di garantire il rispetto delle regole e la conservazione della bellezza di Portofino, aggiungendo: «Piano piano, stiamo mettendo tutto in ordine».