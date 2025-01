La vendita di animali domestici è molto lucrativa. Keystone

In Svizzera la vendita online di cani e gatti è in piena espansione, con prezzi alle stelle e ricavi stimati in molti milioni di franchi all'anno.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Dietro questa tendenza si nasconde però una realtà squallida: l'assenza di controlli d'identità sulle piattaforme di vendita e l'anonimato favorito dalle reti sociali favoriscono lo sfruttamento e il traffico di animali.

«Il commercio di cani e gatti su internet è diventato un'attività molto redditizia, che genera decine di milioni di franchi e attira i trafficanti in massa», spiega all'agenzia Awp Lucia Oeschger della Protezione svizzera degli animali (PSA). Il traffico di animali è il terzo in ordine di grandezza, subito dopo quello della droga e degli esseri umani.

I social network come Facebook e Instagram sono il canale più semplice usato dai malviventi per trarre profitto. Beneficiano dell'anonimato e possono stabilire un contatto diretto con i potenziali acquirenti. Questo malgrado i regolamenti del gruppo Meta, che gestisce le due piattaforme indicate, vietino la vendita di animali da parte di privati.

«Dai centri di allevamento, molto spesso nell'Europa orientale, i trafficanti importano in Svizzera animali ancora molto piccoli: le madri di questi animali sono tenute in condizioni atroci», afferma Oeschger. Secondo un'indagine condotta tra settembre 2023 e giugno 2024 dalla fondazione Quatre Pattes, che si dedica alla causa animale, ben il 23% dei gruppi Facebook e il 13% dei profili Instagram analizzati in Svizzera offrivano cuccioli e gattini di sospetti venditori privati. L'organizzazione sostiene che, nonostante la segnalazione di questi annunci sospetti a Meta, non è stata intrapresa alcuna azione per rimuoverli. Interpellata sull'argomento, Meta non ha risposto alle richieste dell'Awp.

In Romandia su piattaforme come Anibis, Petitesannonces.ch e Tutti.ch si trovano anche annunci di vendita di cani e gatti. I prezzi per i primi partono da circa 900 franchi e possono raggiungere i 3000 franchi per le razze più popolari. Per quanto riguarda i felini, si vendono tra i 300 franchi per un gattino di fattoria e i 2000 franchi per alcuni con pedigree. «È più difficile per i trafficanti vendere illegalmente, perché l'anonimato non è accettato, ma è ancora possibile», sostiene Oeschger. «Loro sanno come aggirare le regole e i controlli».

La prova è stata l'invio di una richiesta da parte della redazione Awp a un annuncio preso a caso da Anibis che offriva un gattino di tipo europeo per 600 franchi. È stato subito dato un appuntamento ma, dopo aver controllato, si è scoperto che l'indirizzo era quello di una squadra di calcio al confine franco-ginevrino, il che è apparso sospetto. La venditrice ha chiesto di essere incontrata in un parcheggio. «Un metodo tipico usato dai trafficanti», secondo l'ASP.

Una volta che l'annuncio è stato segnalato come potenzialmente fraudolento ad Anibis il sito lo ha rimosso immediatamente. Contattata in merito al suo processo di verifica, la piattaforma del gruppo Swiss Marketplace con sede a Zurigo afferma che generalmente rifiuta gli annunci inseriti dall'estero e che «per registrare un account è necessario avere un numero di telefono elvetico ed essere residenti in Svizzera». Promette inoltre miglioramenti concreti a partire dall'inizio del 2025.

Da parte sua, l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) afferma di essere «regolarmente informato delle pubblicità irregolari» e di discutere la questione con i siti interessati, che nella maggior parte dei casi sono nuove piattaforme che «spesso non rispettano le norme fin dall'inizio».

Sul sito indipendente Petitesannonces.ch, il direttore Frédéric Monnard ammette che è impossibile vedere tutto, ma assicura che la sua azienda ha «un buon tasso di pulizia». Aggiunge che la sezione animali è quella in cui investe più denaro a causa dei controlli che devono essere effettuati, senza voler fornire cifre. «I cani e i gatti di razza portano grandi profitti: se i venditori non riescono a procurarseli attraverso gli annunci, li vendono nei parcheggi o tramite i social», aggiunge l'imprenditore.

Per gli amanti degli animali, il problema è rappresentato soprattutto dalla domanda elevata, che vorrebbero vedere ridotta. «Non si dovrebbe acquistare un animale come se si trattasse di un'ordinazione: si dovrebbe riflettere attentamente e poi fare la scelta giusta recandosi in rifugi o allevamenti autorizzati», consiglia Oeschger. «Gli animali dovrebbero essere visitati più volte prima di essere adottati».

In Svizzera, il numero di cani è aumentato del 12% tra la fine del 2016 e la fine del 2024, raggiungendo 553'400 unità, secondo il sito web di dati sugli animali Identitas. Nello stesso periodo, il numero di gatti è più che raddoppiato, aumentando del 121% a 779'900. Il tutto in un contesto di drastico aumento del 13% degli abbandoni di animali domestici nel 2023, secondo la PSA.