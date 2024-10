La casa de «Il ragazzo di campagna» Dal web

Ha trovato i suoi nuovi proprietari la casa nel cuore del Parco del Ticino, in provincia di Pavia, dove nel 1984 ci furono le riprese del celebre film italiano.

Dopo all'incirca un anno, è stata venduta la casa diventata un cult per il film italiano «Il ragazzo di campagna» con Renato Pozzetto.

Ad annunciarlo, come riportato da diversi media, tra cui «Ciak Magazine», è stata direttamente l’agente immobiliare Alexandra Zerykier con un post sui social: «Un viaggio straordinario giunge al termine, ricco di emozioni e sorprese. Ho avuto l’onore di accompagnare il passaggio di chiavi di una dimora iconica del cinema italiano, in un territorio per me ancora inesplorato e che mi ha saputo stupire. Un’esperienza che ha acceso enorme curiosità, mi ha fatto tremare i polsi e so, porterò sempre con me».

La villa, che si trova nel cuore del Parco del Ticino, in provincia di Pavia, qualche anno fa era stata profondamente ristrutturata e oggi appare molto diversa da quella in cui Artemio viveva insieme alla madre nella pellicola degli anni '80.

Alcune stanze, però, sono rimaste le stesse della pellicola girata da Castellano e Pipolo, come la camera da letto dalla quale Artemio lanciava la scarpa al gallo che al mattino lo svegliava, o la cucina (con le pietre di fiume incastonate nella parete) dove al mattino faceva colazione con il caffelatte.

L'abitazione era in vendita al prezzo di 380 mila euro.