L'orologio da tasca in oro di Isidor Straus, morto sul Titanic insieme alla moglie Ida, è stato venduto all'asta per la cifra record di 1,78 milioni di sterline, oltre due milioni di euro. Lo riporta la Bbc.

I coniugi erano tra le persone più ricche delle oltre 1'500 che morirono quando la nave, in viaggio da Southampton a New York, affondò dopo aver urtato un iceberg il 14 aprile 1912.

Il corpo di lui fu recuperato dall'Atlantico alcuni giorni dopo il disastro e tra i suoi effetti personali c'era un orologio da tasca Jules Jurgensen in oro 18 carati. Il cimelio, rimasto nella famiglia dei coniugi Straus, è stato venduto ieri dalla casa d'aste Henry Aldridge and Son.

I coniugi Straus

Straus era un uomo d'affari statunitense nato in Baviera, politico e comproprietario dei grandi magazzini Macy's di New York. Si ritiene che la notte del naufragio la moglie abbia rifiutato un posto su una scialuppa di salvataggio perché non voleva lasciare il marito e disse che avrebbe preferito morire al suo fianco. Il corpo di Ida Straus non fu mai ritrovato.

Non è il primo orologio di vittime del Titanic venduto all'asta

Non è la prima volta che oggetti appartenuti a passeggeri del Titanic vengono venduti all'asta. Ad aprile dell'anno scorso era stata la volta dell'orologio dell'uomo d'affari statunitense John Jacob Astor, morto all'età di 47 anni nel naufragio.

L'oggetto era stato venduto alla precedente cifra record di 1,37 milioni di euro.

A novembre dello scorso anno, invece, un orologio d'oro regalato al capitano della nave che soccorse oltre 700 persone era stato stato venduto all'asta per una cifra di quasi due milioni di dollari.