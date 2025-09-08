  1. Clienti privati
Cinema Gran finale di Venezia 82 nel segno di Gaza: applausi, lacrime e prese di posizione

Covermedia

8.9.2025 - 16:30

Toni Servillo
Toni Servillo

Sul palco del Lido, cinema e politica si intrecciano come mai prima d'ora.

Covermedia

08.09.2025, 16:30

08.09.2025, 16:31

È Toni Servillo a imprimere la svolta alla serata conclusiva della 82ª Mostra del Cinema di Venezia.

Ritirando la Coppa Volpi per «La grazia» di Paolo Sorrentino, l'attore non si limita ai ringraziamenti di rito: con voce ferma, dedica il premio alla Global Sumud Flotilla. «Ammirazione per coloro che hanno deciso di mettersi in mare con coraggio», dichiara, «per portare un segno di umanità in una terra dove la dignità umana è vilipesa». Un appello che trasforma il Lido in un'arena di coscienza, scatenando applausi e commozione.

Il gran finale assume subito i contorni di un evento storico. Perché se Venezia è sempre stata il palcoscenico dell'immaginario, quest'anno si è trasformata anche in megafono politico e umanitario.

Il Leone d'Oro va a Jim Jarmusch, che dal palco ribadisce la sua posizione sul conflitto: «Non voglio sostegno dal governo israeliano», ricorda, sottolineando come l'arte «non debba necessariamente parlare di politica per essere politica». Un discorso che conferma la forza del cinema come gesto di resistenza.

Non meno potente la voce di Kaouther Ben Hania, Leone d'Argento – Gran Premio della Giuria con «The Voice of Hind Rajab». La regista tunisina, accolta da una standing ovation, ha reso omaggio alla Mezzaluna Rossa e alle vittime civili, riportando l'attenzione sul volto umano della tragedia.

La stessa eco risuona anche nella sezione Orizzonti, con Benedetta Porcaroli che dedica il suo premio «ai colleghi che sono sulla Global Sumud Flotilla».

A chiudere, il videomessaggio del cardinale Pierbattista Pizzaballa: «Questa guerra deve finire quanto prima. È tempo di fermare questa deriva». Un monito che sigilla un'edizione in cui il glamour ha lasciato spazio al coraggio, e il cinema si è fatto portavoce del mondo.

