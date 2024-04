Il venezuelano Juan Vicente Perez Mora, certificato nel 2022 dal Guinness World Records come l'uomo più anziano del mondo, è morto ieri sera all'età di 114 anni: lo ha annunciato il presidente Nicolas Maduro.

Il venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, considerato l'uomo più vecchio al mondo, è morto martedì a 114 anni AFP

«Juan Vicente Perez Mora è trasceso nell'eternità a 114 anni», ha scritto Maduro su X (ex Twitter).

Perez era stato ufficialmente confermato come l'uomo più anziano in vita il 4 febbraio 2022, quando aveva 112 anni e 253 giorni, secondo Guinness.

Padre di 11 figli, nel 2022 aveva 41 nipoti e 30 pronipoti.

Ex contadino conosciuto come Tio Vicente, Perez era nato a El Cobre, nello stato andino di Tachira, il 27 maggio 1909. «All'età di cinque anni, ha iniziato a lavorare con suo padre e i suoi fratelli nell'agricoltura e ha collaborato alla raccolta della canna da zucchero e del caffè», si legge in una dichiarazione del Guinness del 2022.

Nella sua lunga vita, è stato anche sceriffo e mentre lavorava ancora nel settore agricolo è stato responsabile della risoluzione delle controversie sulla terra e sulla famiglia.

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

