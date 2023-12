Forti venti in Svizzera Keystone

Venti tempestosi hanno sferzato la Svizzera la scorsa notte. Sulle cime delle montagne le raffiche hanno in alcuni casi superato i 180 chilometri orari.

Il record è stato registrato al Gornergrat (VS), dove sono stati toccati i 184 km/h, mentre sullo Jungfraujoch (BE) la velocità massima è stata di 181 km/h. Le raffiche sono state meno violente in pianura: a Lucerna hanno comunque raggiunto i 95 km/h, mentre all'aeroporto di Zurigo i 93 km/h.

Windige Sache. Zwischenbilanz zu Sturmtief #Pia: auf den Bergen #Orkanböen bis 184 km/h, in bewohnten Gebieten #Sturmböen um 90 km/h. Auch tagsüber bleibt es stürmisch, am Nachmittag wird der Wind aber vielerorts etwas schwächer. pic.twitter.com/1aO459KZrs — SRF Meteo (@srfmeteo) December 22, 2023

mh, ats