Il relitto del veliero, in cui persero la vita sette persone, sarà recuperato per far luce sul misterioso naufragio. Le operazioni inizieranno il 26 aprile.

Il 19 agosto, durante una notte di tempesta al largo della Sicilia, il lussuoso yacht Bayesian è affondato in mare in modo insolitamente rapido.

Sette delle 22 persone a bordo hanno perso la vita nell'incidente, tra cui anche il miliardario britannico Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah.

Le cause del naufragio rimangono avvolte nel mistero. Diverse ipotesi sono state avanzate, tra cui condizioni meteo avverse, errori umani o addirittura un atto doloso.

Partita da Rotterdam, la piattaforma galleggiante Hebo Lift 10 dovrebbe iniziare i lavori di recupero dello yacht il 26 aprile.

Finalmente, a breve, si dovrebbe poter far luce su questo mistero che implica anche ingentissime somme di denaro.

Il 19 agosto 2024, il veliero Bayesian affondò al largo di Porticello, vicino a Palermo, causando la morte di sette persone, tra cui il magnate britannico Mike Lynch e sua figlia Hannah.

Nonostante le indagini, le cause del naufragio rimangono avvolte nel mistero. Diverse ipotesi sono state avanzate, tra cui condizioni meteo avverse, errori umani o addirittura un atto doloso.

Un recente studio suggerisce che un downburst, cioè dei venti discendenti generati da temporali, potrebbe aver contribuito al disastro.

Per risolvere il mistero, come riportato da «oggi.it», una delle più grandi piattaforme galleggianti del mondo, la Hebo Lift 10, è partita da Rotterdam.

Lunga oltre 80 metri, la piattaforma inizierà il 26 aprile le operazioni di imbracatura del veliero, che sarà fatto riemergere a maggio senza necessità di sversare il carburante.

Una volta trasportato a Termini Imerese e sottoposto a perizia, il relitto potrebbe finalmente fornire risposte definitive sulle cause del disastro che è costato la vita a sette persone, oltre che affondare

Il recupero del Bayesian è fondamentale per chiarire le circostanze del naufragio. Le autorità sperano che l'analisi del relitto possa svelare dettagli cruciali e porre fine alle speculazioni.

La comunità scientifica, insieme alle autorità giudiziarie, attende con impazienza i risultati delle indagini che seguiranno il recupero.

Al momento non vi sono informazioni riguardanti il costo dell'operazione di recupero dell'imbarcazione.

Il valore dello yacht si aggirava intorno ai 40 milioni di euro, o almeno questo era il prezzo con cui il defunto miliardario britannico Mike Lynch aveva pensato di venderlo quando era indagato per frode.

Disponibile per il noleggio, l’affitto della villa galleggiante si aggirava sui 200 mila euro a settimana.

Inoltre, lo yacht extralusso era coperto da una polizza assicurativa «corpo e macchina» di 2 miliardi. Le compagnie di assicurazione potrebbero dover sborsare 530 milioni di euro. Cifra sicuramente sufficiente per coprire i costi dell'operazione di recupero.

