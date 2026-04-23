La nuova tariffa include solo il bagaglio che entra sotto il sedile. Sven Hoppe/dpa

Il Gruppo Lufthansa sta introducendo una nuova tariffa base che non include più il classico trolley da cabina, valida anche per Swiss. In futuro i passeggeri potranno portare con sé gratuitamente solo un bagaglio più piccolo.

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Hai fretta? blue News riassume per te Lufthansa sta introducendo una nuova tariffa base che consente di portare gratuitamente solo un piccolo bagaglio personale sulle rotte a corto e medio raggio.

La tariffa sarà inizialmente applicata su rotte selezionate e potrà essere prenotata a partire dal 28 aprile per viaggiare dal 19 maggio.

La compagnia giustifica la modifica con i cambiamenti nel comportamento dei passeggeri e la considera un'opzione favorevole per chi viaggia in giornata.

I sostenitori dei consumatori criticano le norme più severe sul bagaglio a mano e chiedono il diritto al classico trolley da cabina aggiuntivo. Mostra di più

Lufthansa non vuole più permettere il trasporto gratuito del classico trolley da cabina sui suoi voli a corto e medio raggio.

E per questo motivo sta introducendo una nuova tariffa, chiamata «Economy Basic», valida per tutte le compagnie aeree del Gruppo, compresa Swiss, che include senza costi aggiuntivi solamente un piccolo bagaglio personale, come una borsa per laptop o uno zaino, che potrà avere dimensione massima di 40 x 30 x 15 centimetri.

Il bagaglio a mano o quello da stiva potrà essere prenotato in modo flessibile, come servizio aggiuntivo, a partire da 15 euro.

La compagnia ha annunciato che i voli con questa novità saranno prenotabili dal 28 aprile per i viaggi a partire dal 19 maggio e ha giustificato questa mossa con il «mutato comportamento dei passeggeri».

A suo dire, infatti, in particolare per chi viaggia in giornata, la nuova tariffa offre un'opzione aggiuntiva a un prezzo di base interessante.

Reclami da parte dei difensori dei consumatori

Con questa offerta «light», Lufthansa si allinea ad Air France, ma anche a compagnie aeree low-cost come Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz e Vueling.

Ma queste ultime sono già state messe in guardia dall'organizzazione europea dei consumatori BEUC a causa delle loro rigide regole sul bagaglio a mano.

I difensori dei viaggiatori intendono infatti ricorrere a cause legali per garantire che ogni passeggero sia autorizzato a portare in cabina un bagaglio a mano oltre ai propri effetti personali.

L'associazione delle compagnie aeree A4E, di cui fa parte anche Lufthansa, è però contraria perché sostiene che milioni di consumatori prenotano tariffe low-cost con una mini franchigia per il bagaglio, ma non dovrebbero essere costretti a pagare per servizi di cui non hanno bisogno.