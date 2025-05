Questa foto fornita dall'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Santa Clara mostra l'interno della Volkswagen a San Jose. Un'impronta di pollice sulle sigarette ha portato a un arresto quasi mezzo secolo dopo l'omicidio della giovane donna californiana. Keystone

È il 1977 e, dopo una serata in un bar, una giovane madre viene trovata strangolata sul sedile posteriore della sua auto. Gli indizi emergono rapidamente, ma le indagini non portano a nulla. Mezzo secolo dopo, gli investigatori hanno più opzioni.

Hai fretta? blue News riassume per te 48 anni dopo l'omicidio di una giovane madre in California, un'impronta digitale su un pacchetto di sigarette potrebbe consegnare il colpevole alla giustizia.

Venerdì è stato arrestato un uomo di 69 anni che potrebbe aver ucciso Jeanette Ralston.

La donna fu trovata strangolata sul sedile posteriore della sua auto il 1° febbraio 1977.

L'impronta digitale ha portato a un riscontro nel sistema aggiornato dell'FBI. Mostra di più

Dopo l'arresto a Jefferson, in Ohio, l'uomo è stato trasferito in California ed è accusato di omicidio.

L'impronta di un pollice su un pacchetto di sigarette trovato nell'auto ha portato a un riscontro nel sistema aggiornato dell'FBI in autunno, come ha annunciato l'Ufficio del pubblico ministero.

All'inizio dell'anno, i funzionari dell'Ufficio del procuratore distrettuale e della polizia di San Jose, in California, dove è avvenuto il crimine, si sono recati in Ohio per prelevare campioni di DNA dal sospettato.

Quest'ultimi corrispondevano a tracce trovate sotto le unghie di Ralston e su una camicia a maniche lunghe usata per strangolare la madre di un bimbo di sei anni. Ci sono anche prove di violenza sessuale.

«I criminali sono ogni giorno più vicini alla cattura»

«La scienza forense progredisce e ogni giorno i criminali sono sempre più vicini alla cattura», ha dichiarato il procuratore distrettuale Jeff Rosen. «I casi possono invecchiare ed essere dimenticati, ma noi non dimentichiamo e non ci arrendiamo».

Secondo gli amici della vittima, l'auto con il corpo della donna è stata trovata nell'area del parcheggio di un complesso di appartamenti vicino al bar dove era stata vista viva per l'ultima volta.

Sull'auto c'erano tracce di un incendio doloso non andato a buon fine. Conoscenti della ragazza dissero all'epoca di averla vista uscire dal bar con un uomo sconosciuto la sera prima.

Sarebbe dovuta tornare dieci minuti dopo, ma non è mai successo. Sulla base delle dichiarazioni dei testimoni fu stilato un profilo del sospettato. Però, visto che le indagini non portarono a nulla, il caso fu definitivamente chiuso.

Nel 1977, l'attuale sospettato era di stanza come soldato a poco più di 100 chilometri a sud di San Jose. L'anno successivo fu condannato a quattro anni di carcere per tentato omicidio, secondo i documenti del tribunale.

Il figlio della vittima, Allen Ralston, ha dichiarato a «WOIO-TV» di essere grato e sollevato per il fatto che sia stato finalmente effettuato un arresto. «Sono contento che qualcuno abbia preso l'accaduto sul serio», ha detto.