Secondo la SVS l'obbligo ridurrebbe tra l'altro il rischio di diffusione di malattie. (Foto archivio) Keystone

A differenza dei cani attualmente nella Confederazione non è obbligatorio dotare i gatti domestici di microchip o registrarli. La Società delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri (SVS) auspica un'inversione di rotta.

Keystone-SDA SDA

In Svizzera negli ultimi anni la popolazione felina è cresciuta notevolmente: dei circa due milioni di esemplari presenti sul territorio, solo il 30-40% risulta registrato. Secondo la SVS, – che ha lanciato a fine novembre una petizione che intende cambiare la situazione nel Paese – un obbligo di microchip e registrazione permetterebbe di gestire meglio il numero di animali. I gatti che non sono dotati di microchip potrebbero essere identificati come privi di proprietari.

Per le organizzazioni che si battono per la protezione degli animali sarebbe vantaggioso, poiché potrebbero procedere direttamente alla sterilizzazione, evitando che i felini continuino ad aumentare senza controllo. Inoltre, si ridurrebbe il rischio di diffusione di malattie, sostiene la SVS nella sua petizione.

Lo scorso maggio il Consiglio nazionale ha respinto una mozione del gruppo dei Verdi che chiedeva una simile misura. Anche nel 2020 una proposta per introdurre l'obbligo di sterilizzazione su scala nazionale non aveva ottenuto la maggioranza dei consensi.