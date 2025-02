Un orologio analogico sda

Nel Regno Unito molte istituti scolastici hanno iniziato a rimuovere gli orologi analogici dalle aule, specialmente durante gli esami, per non provocare maggiore ansia negli allievi, che non riescono a capire quanto tempo manca alla fine. Un'indagine recente in Svizzera ha evidenziato che anche alle nostre latitudini molti bambini, ma anche adolescenti e giovani adulti, hanno difficoltà a leggere l'ora su un orologio analogico.

Gli orologi digitali offrono una chiarezza immediata, permettendo agli studenti di controllare il tempo a disposizione con un semplice sguardo, senza dover interpretare la posizione delle lancette.

Questo riduce il rischio di ansia e confusione, fattori che possono influire negativamente sulle prestazioni durante gli esami.

Il concetto del tempo grazie all'orologio analogico

Come scrive però il portale «La tecnica della scuola», riportando la notizia, la capacità di leggere l'ora è un'abilità fondamentale per i bambini, che non solo imparano a comprendere il movimento delle lancette, ma iniziano anche a interiorizzare il concetto di tempo, distinguendo tra ore, minuti e secondi.

«Sviluppare queste competenze è essenziale per l'autonomia e la gestione efficace delle attività quotidiane», si legge sul sito.

Indagine svizzera: molti giovani non sanno leggere l'ora

Un sondaggio nazionale nel Regno Unito ha rivelato che molti bambini tra i 10 e i 12 anni non riescono a leggere l'ora su un orologio analogico, e anche i liceali mostrano difficoltà.

Questo fenomeno è attribuito alla diffusione di computer e smartphone che mostrano l'ora in formato digitale. Negli ultimi decenni, con l'avvento degli orologi digitali e degli assistenti vocali, la capacità di leggere gli orologi analogici è diminuita.

Sempre secondo il portale «La tecnica della scuola», un'indagine recente in Svizzera ha confermato che questa difficoltà non è limitata ai più giovani, ma riguarda anche adolescenti e giovani adulti.

Insegnanti hanno infatti riportato che ragazzi tra i 17 e i 20 anni spesso ammettono di aver perso l'abitudine di leggere le lancette, preferendo i quadranti digitali.

Sebbene non ci siano ricerche ufficiali, l'assenza di orologi analogici nelle aule è evidente, sollevando preoccupazioni sulla perdita di queste competenze tradizionali.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.