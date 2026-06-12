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Traffico stradale Via libera ai robotaxi di AutoPostale nella Svizzera orientale

SDA

12.6.2026 - 11:51

Ecco uno dei veicoli AmiGo
Ecco uno dei veicoli AmiGo
Keystone

L'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha concesso a AutoPostale Svizzera un'autorizzazione speciale per l'utilizzo di veicoli a guida autonoma nella Svizzera orientale.

Keystone-SDA

12.06.2026, 11:51

12.06.2026, 13:05

Per il momento a bordo sono ancora presenti autisti di sicurezza. Dal 2027 i robotaxi, denominati «AmiGo», dovrebbero trasportare passeggeri.

Dal 1° giugno i veicoli a guida autonoma circolano in un'area di 80 chilometri quadrati nei cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno e Interno scarsamente servita dai mezzi pubblici, ha precisato oggi AutoPostale Svizzera. I conducenti sono autorizzati a togliere le mani dal volante.

L'esercizio regolare con un massimo di 25 veicoli senza autisti di sicurezza dovrebbe iniziare a partire dal 2027. Per il progetto, AutoPostale collabora con il produttore cinese di robotaxi Apollo Go, della società tecnologica Baidu. Operatori monitorano gli spostamenti da una centrale di controllo e possono intervenire se necessario.

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