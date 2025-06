È stato approvato per essere abbattuto un orso bruno in Lituania. Tuttavia, i cacciatori del Paese si sono rifiutati di sparare all'animale. Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa

Un esemplare femmina di orso bruno si aggirava nella capitale lituana Vilnius fino a quando il Governo non ha dato il via libera alla sua uccisione. Ma i cacciatori del Paese si sono rifiutati di sparare al raro animale.

Un'orsa bruna si è aggirata per due giorni nella capitale lituana Vilnius e ha fatto scalpore.

Per due giorni si è aggirata nei sobborghi, ha attraversato le autostrade ed è stata seguita dai curiosi con smartphone e droni: un orso bruno, o più precisamente una femmina di plantigrado, ha recentemente suscitato un certo scalpore nella capitale lituana Vilnius e dintorni.

Un altro orso problematico? Sì, dicono le autorità. Sebbene l'animale, che si era allontanato dalla foresta verso la civiltà, non abbia mostrato alcuna aggressività, il Governo ha rilasciato il permesso di abbatterlo.

Una decisione che ha incontrato una forte resistenza, proprio da parte di coloro che avrebbero dovuto sparare all'orsa: i cacciatori lituani si rifiutano semplicemente di sparare al raro animale, come riporta, tra gli altri, il britannico «Guardian» .

«Era spaventata, ma per nulla aggressiva»

L'Associazione dei cacciatori e dei pescatori è rimasta scioccata dalle azioni dell'Esecutivo.

Si trattava di una bella orsa giovane, di circa due anni, «spaventata ma per nulla aggressiva», ha dichiarato il direttore dell'associazione Ramutė Juknytė all'agenzia AP: «Semplicemente non sapeva come uscire dalla città, ma non ha fatto nulla di male».

Secondo l'organizzazione, attualmente in Lituania ci sono solo da cinque a dieci orsi bruni. Ma è difficile determinare un numero esatto, poiché gli animali si trovano principalmente nelle regioni di confine con la Lettonia e la Bielorussia.

I cacciatori vogliono una soluzione rispettosa degli animali

Il dramma dell'orsa è iniziato sabato scorso, quando l'animale è entrato per la prima volta nelle aree urbane di Vilnius: una rarità che non si vedeva da decenni. L'orsa è arrivata a pochi chilometri dal centro della città ed è diventata un argomento mediatico nazionale.

Il viceministro dell'ambiente Ramūnas Krugelis ha spiegato alla televisione lituana (LRT) la decisione delle autorità di autorizzare l'abbattimento come misura precauzionale nel caso in cui l'animale rappresentasse una minaccia.

Invece i cacciatori si sono espressi a favore di una soluzione più rispettosa dell'animale: sedazione, tracciamento tramite GPS e successivo trasferimento in un'area forestale adatta.

L'orso ha lasciato la città

Ma alla fine l'animale ha preso la sua decisione: ha lasciato la città di sua iniziativa. Una telecamera l'ha ripresa mercoledì in una foresta a circa 60 chilometri da Vilnius, rilassata e con una pannocchia di mais in bocca.

Da tempo si pensava che gli orsi bruni fossero estinti in Lituania. A causa della caccia intensiva e della distruzione del loro habitat, nel XIX secolo sono quasi completamente scomparsi.

Negli ultimi anni si è assistito a un lento ritorno, soprattutto da parte dei Paesi limitrofi con piccole popolazioni residue. L'orso bruno è strettamente protetto dalla legge lituana e dall'UE.