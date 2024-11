Via Monte Napoleone è la via più cara del mondo. Ecco quanto costa un metro quadro

Cifre da capogiro. Imago

Per la prima volta, una strada europea guida la classifica globale degli affitti commerciali. Si tratta di Via Monte Napoleone a Milano che supera la l'illustrissima Fifth Avenue di New York. Zurigo rimane nella Top 10.

Via Monte Napoleone, storica strada di Milano, è diventata la strada dello shopping più costosa al mondo. Originariamente sede del Monte di Pietà durante la dominazione austriaca, la via ha mantenuto il suo nome anche dopo l'arrivo dei francesi e l'unificazione italiana.

Oggi, secondo il report annuale di Cushman & Wakefield, gli affitti dei negozi in questo luogo hanno raggiunto i 20 mila euro al metro quadro, superando la Fifth Avenue di New York, che si attesta a 19'500 euro.

Questa posizione di vertice è una novità per una strada europea, con la via milanese e che ha scalzato quella newyorkese dalla prima posizione.

La classifica, che analizza 138 vie dello shopping in tutto il mondo, vede anche New Bond Street a Londra al terzo posto, mentre Tsim Sha Tsui a Hong Kong è scesa al quarto. Le posizioni dalla quinta alla dodicesima rimangono invariate, con località che spaziano dagli Champs-Elysees a Singapore.

Nonostante le sfide economiche globali, le principali strade del lusso hanno dimostrato una notevole resilienza. I rivenditori continuano a investire in posizioni strategiche per attrarre clienti, adattandosi alle mutevoli condizioni economiche.

Dieci anni fa, Via Monte Napoleone era sesta nella classifica, con un prezzo al metro quadro di 8'500 euro. Oggi, il prezzo è più che raddoppiato, con un incremento del 30% negli ultimi due anni, grazie al boom del turismo e alle agevolazioni fiscali che attraggono investimenti stranieri.

L'unicità della Via Monte Napoleone e Zurigo

Milano si distingue anche per la sua unicità. Secondo Thomas Casolo di Cushman & Wakefield, la città è diventata un brand globale, con Via Monte Napoleone che rappresenta un unicum per la varietà dei valori locativi e la concentrazione di negozi di lusso. L'apertura di nuovi negozi nell'area più ambita del quadrilatero ha contribuito al suo posizionamento attuale.

Anche altre località italiane come Via Condotti e Piazza di Spagna a Roma figurano nella top ten europea, ma Milano rimane il punto di riferimento per i brand del lusso.

Zurigo rimane salda in settima posizione, con i suoi 11'000 euro al metro quadro in Bahnhofstrasse.

