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Crisi in Medio Oriente Vance ha lasciato il Bürgenstock, sede dei colloqui tra Stati Uniti e Iran

SDA

22.6.2026 - 20:45

L'aereo «Air Force Two» all'aerodromo di Emmen (LU) pronto per la partenza del vicepresidente statunitense J.D. Vance.
L'aereo «Air Force Two» all'aerodromo di Emmen (LU) pronto per la partenza del vicepresidente statunitense J.D. Vance.
Keystone

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha lasciato questa sera, poco dopo le 19:00, il Bürgenstock, sede dei colloqui tra Stati Uniti e Iran. L'informazione è stata confermata a Keystone-ATS da una fonte vicina alle trattative.

Keystone-SDA

22.06.2026, 20:45

22.06.2026, 20:49

Precedentemente, nel corso della giornata, il vicepresidente americano aveva sottolineato che domenica era stata «una giornata davvero ottima». L'incontro al Bürgenstock ha gettato «basi solide» per un accordo finale con Teheran, ha affermato.

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