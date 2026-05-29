"Mano":

Porque un policía acusó a una mujer de estar conduciendo mientras hablaba por celular con su mano derecha, pero ella le mostró que ni siquiera tiene brazo derecho. pic.twitter.com/GZqLWItWiP — Tendencias (@TTendenciaX) May 28, 2026

Un agente di Palm Beach ha dato una multa a una donna per presunto uso del telefono al volante, ma lei mostra al vice sceriffo che non ha proprio metà del braccio. Il video del fermo ha fatto il giro del web.

Un posto di blocco ordinario in Florida si è trasformato in un episodio destinato a fare il giro del web.

Kathleen Thomas, atleta e influencer americana di 36 anni, è stata fermata mentre guidava a Palm Beach. L'accusa mossale dall'agente è l'utilizzo del cellulare con la mano destra durante la marcia.

Il particolare non trascurabile? Kathleen non ha mai avuto quella mano. È infatti nata con una disabilità congenita e ha il braccio destro amputato sopra il gomito.

Nonostante l'evidenza fisica, il vice sceriffo della contea di Palm Beach ha sostenuto di averla vista armeggiare con uno smartphone proprio con quell'arto inesistente.

Un dialogo surreale

L'intera scena, come riporta tra gli altri «TGcom24», è stata documentata dalla telecamera di servizio dell'agente.

Nel filmato, successivamente diffuso sui social dalla stessa Thomas con il profilo @slightlyoff.balance, si ascolta il poliziotto motivare lo stop. «L'ho vista usare il telefono con la mano destra mentre guidava», dichiara l'uomo in uniforme.

La donna, visibilmente incredula, mostra il moncone del braccio al vice sceriffo. Prova persino a scherzare su quello che appare come un evidente malinteso.

L'agente però non demorde e prosegue nella sua linea. Corregge prima la propria versione affermando di averla vista con la mano. Poi arriva a richiederle di giurare davanti a Dio di non aver utilizzato il cellulare.

«Alzi l'altra mano e lo giuri», pronuncia l'agente in uno scambio che i social hanno definito una vera e propria commedia dell'assurdo. La contravvenzione da 116 dollari viene comunque emessa a fine del controllo.

L'auto adattata e l'autonomia quotidiana

La vicenda ha sollevato anche interrogativi tra gli utenti online riguardo alla possibilità di guidare in sicurezza con un solo arto superiore.

Kathleen Thomas, molto seguita sui canali social, documenta abitualmente la propria quotidianità e la sua piena autonomia alla guida.

La sua vettura è dotata di sistemi di guida adattiva regolarmente omologati. Dispone di cambio automatico e di un pomello applicato al volante per controllare lo sterzo con una sola mano.

Inoltre utilizza dispositivi wireless o vocali per gestire frecce, tergicristalli e altri comandi secondari.

Si tratta di soluzioni diffuse tra le persone con disabilità motorie e perfettamente legali. Soluzioni che l'agente avrebbe però scambiato per l'impiego di uno smartphone.

La conclusione del caso

Kathleen ha scelto di non pagare la sanzione e di contestare tutto davanti al giudice. Si è dichiarata non colpevole e ha richiesto l'acquisizione dei video registrati dalla bodycam.

Nel frattempo il filmato è esploso in rete accumulando milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram e creando notevole imbarazzo per l'ufficio dello sceriffo di Palm Beach.

Di fronte all'evidenza del caso e alla pressione dell'opinione pubblica, lo stesso agente autore del verbale ha infine domandato il ritiro della multa. L'archiviazione ufficiale è arrivata con la formula «mancanza di prove».

Kathleen ha commentato l'esito con ironia sui social. «Davvero non potevano trovare una spiegazione migliore? Lo sapevamo già dall'inizio».