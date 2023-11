Viene morso da uno dei serpenti più velenosi al mondo, ma non se ne accorge e muore

In Australia, un 25enne che viaggiava con lo zaino in spalla è morto a causa del morso di un serpente bruno orientale. imago images/Natura Picture Library

Un uomo che viaggiava con lo zaino in spalla è morto in Australia a causa di uno dei serpenti più velenosi del mondo. Non si sarebbe accorto di essere stato morso, quindi i soccorsi sono arrivati troppo tardi.

Hai fretta? blue News riassume per te Un francese che viaggiava con lo zaino in spalla è morto per il morso di un serpente sulla costa orientale dell'Australia.

Sul suo piede sono state scoperte due piccole ferite da morso, presumibilmente di un serpente bruno orientale.

Il morso del secondo serpente terrestre più velenoso al mondo è nella maggior parte dei casi completamente indolore. Mostra di più

«Ovviamente non si è nemmeno reso conto di quello che è successo», dice Wade Humphrey, parlando di un turista 25enne deceduto in Australia dove viaggiava con lo zaino in spalla. Il francese è stato trovato in fin di vita in una fattoria di Humphrey per circostanze estremamente sfortunate.

La causa presunta del decesso è infatti il morso del serpente bruno orientale (Pseudonaja textilis), noto anche come falso cobra australiano, che nella maggior parte dei casi è completamente indolore. Il giovane, che viaggiava con un visto per «lavoro e viaggio», probabilmente quindi non si è accorto di essere stato morso dal secondo serpente terrestre più velenoso al mondo.

L'uomo è stato trovato privo di sensi nel suo alloggio nella città di Nullawil, a circa 300 chilometri a nord-ovest di Melbourne, ha riferito il canale «9News», citando testimoni oculari. Sul piede sono state trovate piccole ferite da morso.

Incidente fuori dall'orario di lavoro

Gli amici hanno tentato la rianimazione per un'ora. Il giovane è stato poi trasportato in condizioni critiche in un ospedale di Melbourne, dove è morto poco dopo per un arresto cardiaco.

«È stato morso al piede al di fuori dell'orario di lavoro, dal momento che solitamente noi indossiamo stivali protettivi e attrezzature di sicurezza», ha sottolineato Humphreys.

Sebbene l'Australia ospiti alcune delle specie di serpenti più velenose al mondo, la maggior parte delle persone può essere salvata dopo un morso grazie alla somministrazione di un antiveleno.

Secondo le statistiche, in media solo una o due persone muoiono per un morso di serpente ogni anno.