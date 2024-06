La capitale austriaca si conferma la città più vivibile al mondo (foto d'archivio) Keystone

Vienna è la città più vivibile al mondo grazie ai suoi spazi verdi, alla grande offerta culturale e a servizi di qualità.

SDA

Nella lista delle top five stilata in uno studio di The Economist Intelligence Unit (EIU), Copenaghen occupa la seconda posizione e Zurigo la terza. Seguono, dietro la città sulla Limmat, l'australiana Melbourne e la canadese Calgary, a pari merito con Ginevra. Tra le prime dieci figurano anche Sydney, Vancouver, Osaka e Ockland.

Tra le metropoli più note, Parigi è salita leggermente al 21esimo posto, a pari merito con Berlino, mentre New York è rimasta stabile (70esimo). Mosca è al 98esimo posto e Kiev al 165esimo.

Quali sono le città meno vivibili?

Dal canto suo, Tel Aviv (112esima) ha subito il calo maggiore a causa della guerra tra Israele e il movimento islamista Hamas, secondo lo studio pubblicato giovedì.

In fondo alla classifica, Damasco si conferma invece la città meno vivibile al mondo tra le 173 prese in considerazione.

Lo studio si basa su trenta criteri nelle seguenti aree: stabilità, sistema sanitario, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture.

mp