La popolare dell'isola turistica di Bali sta cercando di limitare il comportamento dei turisti con nuove linee guida. Carola Frentzen/dpa

Chiunque voglia andare in vacanza a Bali, in futuro dovrà attenersi a regole severe. Una in particolare rischia di offendere i visitatori occidentali.

Redazione blue News Jan-Niklas Jäger

Hai fretta? blue News riassume per te In futuro, ai turisti stranieri a Bali si applicheranno regole particolarmente severe.

L'obiettivo principale è quello di preservare le usanze religiose e il comportamento nei luoghi di culto.

Altre misure sono volte a proteggere l'ambiente.

Una regola particolarmente «controversa» vieta alle donne, durante il ciclo, di entrare nelle aree considerate sacre.

Coloro che non rispettano le linee guida subiranno la conseguenze davanti alla legge. Mostra di più

Le autorità dell'isola indonesiana di Bali hanno emanato nuove linee guida per i turisti. L'obiettivo è quello di vietare i comportamenti inappropriati.

Le regole vanno dal mantenimento della decenza in pubblico alla tutela della sensibilità religiosa. Lo riferisce «Euronews».

Le nuove regole «assicurano che il turismo a Bali rimanga rispettoso, sostenibile e in linea con i nostri valori regionali», ha spiegato il governatore Wayan Koster. «Bali è un'isola bellissima e sacra e ci aspettiamo che i nostri ospiti ci mostrino lo stesso rispetto che noi mostriamo loro».

Il sindaco mette in guardia dalla repressione

Il sindaco dell'isola ha messo in guardia: chi non rispetterà le regole sarà punito. «Abbiamo istituito una squadra speciale», ha sottolineato il governatore al quotidiano locale «The Bali Sun». Questa task force «prenderà provvedimenti severi contro i turisti stranieri che non si comportano bene».

Secondo le nuove linee guida, i turisti stranieri devono «osservare e onorare i costumi, le tradizioni e le pratiche culturali balinesi» e «vestirsi in modo appropriato quando entrano nei templi, nelle attrazioni o nel pubblico».

Solo i turisti in abiti tradizionali balinesi possono ancora entrare nelle aree sacre dei templi.

Le donne con le mestruazioni non possono entrare nei templi

Un'altra aggiunta a questo regolamento rischia di offendere le persone occidentali: anche alle donne con le mestruazioni è vietato entrare in queste zone sacre. Il fatto che le foto di nudo siano tabù davanti ai siti religiosi, invece, dovrebbe essere più facile da capire.

Anche la tutela dell'ambiente è stata presa in considerazione nelle misure. Ad esempio, è vietato portare con sé oggetti di plastica come sacchetti di, cannucce o bevande avvolte nella plastica. Anche chi abbandona i rifiuti in giro invece di smaltirli rischia di avere problemi con la legge.