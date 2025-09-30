  1. Clienti privati
Vietnam 29 morti e scuole chiuse ad Hanoi per il tifone Bualoi

SDA

30.9.2025 - 21:16

Ingenti i danni causati dal passaggio del tifone Bualoi in Vietnam. nella foto Lao Cai, nel nord, allagata.
Ingenti i danni causati dal passaggio del tifone Bualoi in Vietnam. nella foto Lao Cai, nel nord, allagata.
Keystone

Sono saliti a 29 i morti e a 19 i dispersi per le violente piogge e inondazioni provocate dal tifone Bualoi che ha colpito il Vietnam settentrionale e centrale. I feriti sono oltre 100, mentre più di 158'000 abitazioni risultano distrutte, danneggiate o allagate.

Keystone-SDA

30.09.2025, 21:16

30.09.2025, 21:21

Ingenti i danni a colture e infrastrutture: oltre 1'100 strade interrotte e migliaia di pali della luce abbattuti.

Le autorità locali hanno avvertito che le precipitazioni torrenziali proseguiranno, con il rischio costante di allagamenti, frane e cedimenti idraulici lungo numerosi corsi d'acqua.

Il premier Pham Minh Chinh ha disposto l'immediato dispiegamento di soccorsi e forze militari nelle zone colpite, ordinando evacuazioni preventive e la tutela di dighe e siti sensibili.

La capitale Hanoi è tra le zone più colpite dagli effetti del passaggio del violento tifone: il maltempo ha paralizzato la vita quotidiana, con allagamenti nelle strade che hanno impedito a molti studenti di tornare a casa. Diverse scuole hanno organizzato pasti serali e pernottamenti sotto la supervisione degli insegnanti per accogliere i ragazzi bloccati nei campus.

