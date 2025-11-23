Le strade inondate della città di Nha Trang, nella provincia vietnamita di Khanh Hoa. Keystone

Il bilancio delle vittime delle gravi inondazioni in Vietnam è salito a 90, con altre 12 persone disperse: è quanto fa sapere il ministero dell'Ambiente vietnamita dopo giorni di forti piogge e frane.

Oltre 60 delle vittime dal 16 novembre sono state registrate nella provincia centrale montuosa di Dak Lak, dove decine di migliaia di case sono state allagate, ha affermato il ministero dell'Ambiente in una nota.