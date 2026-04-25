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Ecco com'è successo Vince 645'000 franchi alla lotteria, ma al momento dell'estrazione era già morto

Carsten Dörges

25.4.2026

In Germania un uomo ha vinto oltre 700'000 euro alla lotteria, ma è morto al momento dell'estrazione (immagine illustrativa):
In Germania un uomo ha vinto oltre 700'000 euro alla lotteria, ma è morto al momento dell'estrazione (immagine illustrativa):
archivio Thomas Banneyer/dpa

In Germania un uomo ha vinto oltre 645'000 franchi alla lotteria, ma il denaro andrà alla sua famiglia, dato che il quasi milionario era già morto al momento dell'estrazione. Ecco com'è stato possibile.

Redazione blue News

25.04.2026, 09:58

25.04.2026, 10:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Germania un uomo ha vinto oltre 645'000 franchi alla lotteria, ma solo dopo la sua morte.
  • Il vincitore aveva infatti sottoscritto un abbonamento che è continuato anche dopo il suo decesso.
  • Adesso l'intero premio in denaro andrà alla sua vedova.
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In Germania un uomo ha vinto oltre 700'000 euro (circa 645'000 franchi) alla lotteria, ma al momento dell'estrazione era già morto.

Come riporta la «Bild», la vincita è stata possibile solo perché l'uomo aveva sottoscritto un abbonamento al lotto e i numeri sono stati estratti durante quel periodo.

Una portavoce di Lotto24 ha commentato: «I superstiti avevano già presentato il certificato di morte e il conto era stato congelato. Ma i numeri già estratti hanno continuato a essere giocati perché l'abbonamento era stato pagato. Il gioco è andato avanti per altre due settimane. Quindi è stato possibile per l'uomo realizzare questo profitto poco dopo la sua morte».

«Un ultimo regalo»

La lotteria ha infine confermato il premio al defunto. Secondo la società, la somma da versare passerà di proprietà e quindi agli eredi. Questo è stato già verificato e l'intera somma è stata versata alla vedova.

Secondo la portavoce, nonostante la grande tristezza, il lutto ha visto la vincita come «un ultimo regalo»: «In questo momento, quando non si sa cosa succederà dopo, la vincita arriva come un segno dall'alto. È così che l'hanno vista i famigliari».

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