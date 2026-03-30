Vince alla lotteria, ma gli dicono che il biglietto non vale nulla per incassare 1,5 milioni

Un benzinaio ha nascosto le vincite a un giocatore della lotteria e voleva incassarle lui stesso. IMAGO/SNS UG

Un giocatore della lotteria ha vinto quasi 1,5 milioni di euro, ma invece del denaro ha ricevuto informazioni false. Un cassiere della Baviera, infatti, ha nascosto la vincita e tentato di intascarla lui stesso. Alla fine, però, il denaro è andato comunque perso.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te Un giocatore della lotteria ha perso 1,5 milioni di euro dopo che un cassiere ha simulato una mancata vincita, trattenendo per sé il biglietto fortunato.

Il cassiere e un complice avevano pianificato di incassare il premio, ma alcune incongruenze hanno portato alla scoperta della frode.

Il legittimo vincitore resta tuttora ignoto e, non essendo in possesso del titolo originale, non può vantare alcun diritto sulla somma.

Nel frattempo all'autore del reato è stata inflitta la sospensione condizionale della pena. Mostra di più

Un uomo ha consegnato il suo biglietto della lotteria in una stazione di servizio per un controllo e ha così perso, senza rendersene conto, ben 1,5 milioni di euro. Il motivo? Il cassiere ha riconosciuto il premio, lo ha taciuto e ha tentato di intascare il denaro. Lo riferisce la «Bild».

Il caso è avvenuto nell'aprile 2024 a Grasbrunn, in Baviera. L'ignaro scommettitore aveva vinto esattamente 1'477'777 euro, ma invece di ricevere le congratulazioni, gli è stato comunicato che il suo biglietto non valeva nulla.

L'uomo ha commesso l'errore fatale di lasciare il tagliando alla ricevitoria: una svista dalle conseguenze fatali.

Il complice avrebbe dovuto riscuotere le vincite

Dietro le quinte, la truffa ha fatto il suo corso: il cassiere ha conservato il biglietto e un complice avrebbe dovuto riscuotere la vincita dal centro della lotteria in un secondo momento.

Tre mesi più tardi, il complice si è presentato effettivamente al centro della lotteria di Monaco, dove però si sono insospettiti. I dipendenti hanno infatti notato delle incongruenze durante la cosiddetta intervista al vincitore.

La portavoce della Lotto Verena Ober ha spiegato alla «Bild»: «Se notiamo delle incongruenze, chiamiamo le autorità di polizia».

L'indizio decisivo: il complice stesso lavorava nella stessa rivendita di lotterie dove era stato presentato il biglietto - e non avrebbe dovuto essere autorizzato a giocare lì. Sul biglietto mancava anche il suo numero di registrazione personale.

L'errore fatale

A quanto pare, l'autore del reato non era a conoscenza di questa misura di sicurezza. Se avesse inviato il biglietto tramite una terza parte, la frode sarebbe potuta passare inosservata.

Particolarmente amaro è il fatto che il legittimo vincitore rimane tuttora sconosciuto. «Il vincitore effettivo non è ancora stato identificato», afferma Ober. Senza il biglietto della lotteria originale, l'uomo non ha diritto al denaro e quindi i milioni sono persi.

Il complice ha confessato il reato in tribunale. La sentenza? 15 mesi di libertà vigilata per frode. Il suo avvocato Klaus Wittmann afferma: «Il mio cliente non era quello che aveva imbrogliato inizialmente. È stato anche imprudente da parte del giocatore fare affidamento su informazioni verbali».